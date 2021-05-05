Трюк русских вывел из себя морскую группировку Британии

Министерство Великобритании высмеяли после трюка русских, разыгранного над ударной группой Королевского военно-морского флота во главе с авианосцем Queen Elizabeth.

Британские пользователи не удержались от насмешек над грозной флотилией королевства. Как сообщалось ранее, ударная группа во главе с авианосцем Queen Elizabeth выдвинулась в море.

Планируется, что авианосное соединение примет участие в военно-морских учениях Strike Warrior, а также посетит несколько десятков стран.

Однако в СМИ появилась информация, что группа из двух кораблей России банально перехватила иностранные суда. Так, передаёт газета Daily Express, были замечены два корабля-шпиона, которые якобы собирали информацию об авианосце. Официального подтверждения этой информации нет.

The UK's #CarrierStrike Group is preparing for its final test ahead of its first operational deployment to the Mediterranean, Indian Ocean and Asia Pacific. Ships left Portsmouth today to head north for Exercise Strike Warrior



https://t.co/OEoyypTdaB pic.twitter.com/dtRN9rGq4G — Royal Navy (@RoyalNavy) May 1, 2021

Отмечается, что этот трюк настолько обескуражил британцев, что те обрушились с критикой на своих военных, сообщает онлайн-журнал "ПолитРоссия".

Пользователи отмечают, что им просто смешно от бравады своих военных.

"Это просто смешно - авианосец без боевых самолётов! Несколько истребителей, арендованных у США, которые могут подниматься в воздух только с разрешения Вашингтона", - язвительно пишет один из комментаторов.

Другой добавляет, что ударная группа попросту заглохнет у берегов Сирии.

"Русские не потопили нас только потому, что думали, это огромный морской цирк", - иронизирует ещё один пользователь.

Отметим, что, несмотря на негодование англоязычных пользователей, на Украине новость о британских кораблях встретили с восторгом. Издание "Обозреватель", цитируя слова командующего британской авианосной ударной группой, указывает, что появление группировки "представляет собой существенное новое вливание боевой мощи пятого поколения в защиту Евро-Атлантического региона".