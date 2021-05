Трюк русских вывел из себя морскую группировку Британии

Британские пользователи не удержались от насмешек над грозной флотилией королевства. Как сообщалось ранее, ударная группа во главе с авианосцем Queen Elizabeth выдвинулась в море.

Планируется, что авианосное соединение примет участие в военно-морских учениях Strike Warrior, а также посетит несколько десятков стран.

Однако в СМИ появилась информация, что группа из двух кораблей России банально перехватила иностранные суда. Так, передаёт газета Daily Express, были замечены два корабля-шпиона, которые якобы собирали информацию об авианосце. Официального подтверждения этой информации нет.

The UK's #CarrierStrike Group is preparing for its final test ahead of its first operational deployment to the Mediterranean, Indian Ocean and Asia Pacific. Ships left Portsmouth today to head north for Exercise Strike Warrior



https://t.co/OEoyypTdaB pic.twitter.com/dtRN9rGq4G