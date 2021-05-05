|
Трюк русских вывел из себя морскую группировку Британии
05 мая 2021, 17:50 • 260 • В мире
Министерство Великобритании высмеяли после трюка русских, разыгранного над ударной группой Королевского военно-морского флота во главе с авианосцем Queen Elizabeth.
Британские пользователи не удержались от насмешек над грозной флотилией королевства. Как сообщалось ранее, ударная группа во главе с авианосцем Queen Elizabeth выдвинулась в море.
Планируется, что авианосное соединение примет участие в военно-морских учениях Strike Warrior, а также посетит несколько десятков стран.
Однако в СМИ появилась информация, что группа из двух кораблей России банально перехватила иностранные суда. Так, передаёт газета Daily Express, были замечены два корабля-шпиона, которые якобы собирали информацию об авианосце. Официального подтверждения этой информации нет.
Отмечается, что этот трюк настолько обескуражил британцев, что те обрушились с критикой на своих военных, сообщает онлайн-журнал "ПолитРоссия".
Пользователи отмечают, что им просто смешно от бравады своих военных.
"Это просто смешно - авианосец без боевых самолётов! Несколько истребителей, арендованных у США, которые могут подниматься в воздух только с разрешения Вашингтона", - язвительно пишет один из комментаторов.
Другой добавляет, что ударная группа попросту заглохнет у берегов Сирии.
"Русские не потопили нас только потому, что думали, это огромный морской цирк", - иронизирует ещё один пользователь.
Отметим, что, несмотря на негодование англоязычных пользователей, на Украине новость о британских кораблях встретили с восторгом. Издание "Обозреватель", цитируя слова командующего британской авианосной ударной группой, указывает, что появление группировки "представляет собой существенное новое вливание боевой мощи пятого поколения в защиту Евро-Атлантического региона".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
260
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 мая 2021, 20:45
|
29 апреля 2021, 07:50
|
03 мая 2021, 20:00
|
01 мая 2021, 22:10
|
29 апреля 2021, 17:00
|
04 мая 2021, 01:30
|
29 апреля 2021, 00:30