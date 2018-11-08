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Трюдо принес «искренние, но запоздалые» извинения еврейским беженцам

08 ноября 2018, 09:39  •  53 • В мире
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения за отказ канадского правительства принять еврейских беженцев, прибывших на корабле «Сент-Луис» из нацистской Германии в 1939 году.
Выступая накануне перед палатой общин, канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что его извинения запоздалые, но тем не менее искренние.
«Хочу принести запоздалые извинения еврейским беженцам, от которых отвернулась Канада, - отметил Трюдо. - Принося эти извинения, я искренне надеюсь, что мы можем пролить свет на эту болезненную главу нашей истории».
Также он выразил надежду, что этот урок никогда не будет забыт.
«Антисемитизму, ксенофобии и ненависти нет места в этом мире, - сказал премьер. - Как нет им места и в нашей стране».
Отметим, что около тысячи еврейских беженцев отправились весной 1939 года из нацистской Германии на Кубу. Однако и Остров Свободы, и впоследствии США и Канада отказались их принять. Пассажирам удалось добиться приюта в ряде европейских стран.

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