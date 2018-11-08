Трюдо принес «искренние, но запоздалые» извинения еврейским беженцам

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения за отказ канадского правительства принять еврейских беженцев, прибывших на корабле «Сент-Луис» из нацистской Германии в 1939 году.

В ыступая накануне перед палатой общин, канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что его извинения запоздалые, но тем не менее искренние.

«Хочу принести запоздалые извинения еврейским беженцам, от которых отвернулась Канада, - отметил Трюдо. - Принося эти извинения, я искренне надеюсь, что мы можем пролить свет на эту болезненную главу нашей истории».

Также он выразил надежду, что этот урок никогда не будет забыт.

«Антисемитизму, ксенофобии и ненависти нет места в этом мире, - сказал премьер. - Как нет им места и в нашей стране».