|
Трюдо повторил за Трампом: Канада винит Иран за сбитый украинский самолёт
10 января 2020, 09:09 • 67 • Политика
Вслед за намёками от президента США Дональда Трампа о причастности Ирана к крушению украинского самолёта об этом заявил и премьер Канады Джастин Трюдо. Но он не исключает, что инцидент произошёл по ошибке.
Американская сторона поделилась с партнёрами из Канады разведывательной информацией о рухнувшем в Иране самолёте Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины". Об этом сообщил телеканал CBS.
Информацию частично подтвердил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Как подчеркнул политик, Оттава располагает информацией из нескольких источников о том, что именно Тегеран сбил авиалайнер.
При этом Трюдо не исключает, что трагедия произошла случайно и никто не планировал стрелять по самолёту.
Напомним, на борту самолёта Boeing 737-800 находилось 176 человек из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. 8 ноября авиалайнер рухнул, а иранская сторона сообщила о том, что самолёт загорелся ещё в воздухе.
Ранее в СНБО Украины сообщили, что изучают три версии крушения самолёта Boeing 737-800: теракт, технические неполадки и попадание ракеты из ЗРК, причём упоминается российский комплекс "Тор". Как передаёт CBS, авиалайнер якобы сбили иранцы, так как незадолго до инцидента спутник США зафиксировал включение радара и пуск двух ракет из SA-15 Gauntlet (ЗРК "Тор" по классификации НАТО).
Прокомментировал ситуацию и президент США Дональд Трамп. Политик не исключает, что ошибку допустили иранцы, он также полностью исключил причастность США к трагедии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 января 2020, 11:39
|
06 января 2020, 23:54
|
09 января 2020, 03:54
|
05 января 2020, 08:54
|
05 января 2020, 15:24
|
05 января 2020, 02:24
|
03 января 2020, 13:12