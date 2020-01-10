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Трюдо пообещал Украине помощь в расследовании крушения самолёта
10 января 2020, 02:24 • 20 • Украина
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Оттава окажет помощь в расследовании крушения украинского Boeing 737 в Тегеране.
Reuters
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
«Председатель правительства Канады со своей стороны выразил соболезнования Владимиру Зеленскому в связи с гибелью в авиакатастрофе украинских граждан и отметил, что Украина может рассчитывать на любую помощь Канады в проведении расследования», — указано в сообщении.
При этом Зеленский заявил о заинтересованности Киева в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины.
Ранее украинский президент обсудил с иранским коллегой Хасаном Рухани расследование авиакатастрофы в Иране.
8 января лайнер Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Погибли 176 человек.
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