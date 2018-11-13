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Трюдо подтвердил, что записи убийства оппозиционного журналиста действительно существуют
13 ноября 2018, 06:39 • 59 • В мире
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо первым из мировых лидеров заявил, что у его страны есть аудиозаписи, подтверждающие пытки и убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, которые совершила Саудовская Аравия.
Канада первой в мире официально подтвердила наличие аудиозаписей, которые свидетельствуют о пытках и убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, совершенном Саудовской Аравией. Соответствующие аудиозаписи нескольким государствам, включая Канаду, передала Турция.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Политик сообщил, что уже пообщался на эту тему с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и поблагодарил его за позицию, которую тот занял в этом деле.
«Канадские спецслужбы проводят тщательную работу по данному делу совместно с турецкими коллегами. Канада полностью ознакомлена с тем, что передала Турция», - сообщил Трюдо, его слова передает РИА Новости.
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