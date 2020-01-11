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Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Тегеране
11 января 2020, 14:09 • 56 • Украина
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал национальной трагедией крушение украинского самолёта, который был по ошибке сбит иранскими военными, а также призвал Тегеран к полному сотрудничеству в расследовании причин катастрофы.
Reuters
Как сообщил пресс-секретарь премьера Кэмерон Ахмад в Twitter, Канада настаивает на проведении расследования в условиях прозрачности и справедливости.
«Это национальная трагедия, и все канадцы сегодня скорбят. Мы продолжим работать с нашими партнёрами со всего мира для того, чтобы обеспечить полное и основательное расследование. Канадское правительство ожидает полного сотрудничества со стороны иранских властей», — сказал Трюдо.
8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.
11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.
Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности.
На заявление Тегерана отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. Он призвал Иран полностью признать вину за сбитый самолёт, привлечь виновных к ответственности, принести официальные извинения и выплатить компенсации.
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