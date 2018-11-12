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Трюдо — Путину: Россия представлена здесь, чтобы говорить о мире
12 ноября 2018, 07:54 • 177 • Политика
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Канады Джастин Трюдо переговорили во время Форума мира, проходившего по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже.
По данным канадского телеканала CBC, канадский премьер сед в первый ряд в самом начале торжественных мероприятий. Лидеры стран обменялись рукопожатием, а также немного переговорили.
Со ссылкой на пресс-службу канадского премьера, СМИ сообщают, что Трюдо отметил «колоссальные жертвы российского народа во время двух мировых войн».
«Поэтому важно, что Россия представлена здесь, чтобы говорить о мире», - сказал Трюдо, обращаясь к Путину. Напомним, что сам форум мира, приуроченный к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, открылся в воскресенье в Париже.
Одним из обсуждаемых событий, произошедших на нем, стал тот факт, что американский лидер Дональд Трамп не стал пожимать руку украинскому президенту Петру Порошенко.
И, кстати, Порошенко резко ответил на вопрос о том, действительно ли президент США Дональд Трамп не подал ему руку у Триумфальной арки в Париже, где мировые лидеры собрались, чтобы отметить столетие окончания Первой мировой войны.
В ответ на вопрос журналистов Порошенко обвинил их во вранье. «Все, что вы говорите, это вранье», - заявил Порошенко. Президент Украины добавил, что под этими словами имеет в виду «все, о чем говорит русское телевидение».
Как видно на кадрах портала Global News, американский лидер проследовал к своему месту на трибуне, поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, а также стоявших рядом гостей, но не обернулся к Порошенко, который стоял во втором ряду и внимательно смотрел на Трампа.
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