Трём федеральным министрам готовят отставку? СМИ собрали тревожные слухи из АП

Как утверждает, например, "Коммерсант", ссылаясь на источники в АП, своей должности вот-вот лишится министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев должен уехать на Урал, где сменит полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. Отставка грозит и министру транспорта Евгению Дитриху.

Перечисленные чиновники заняли свои кресла ещё в 2018 году. Главой правительства России тогда был Дмитрий Медведев. После того как правительство в полном составе в январе 2020 года отправилось в отставку, эти министры сохранили свои посты. А пост премьера занял Михаил Мишустин.

Дитрих, кстати, ранее был фигурантом громкого, но быстро выдохшегося скандала. СМИ раскопали, что он оказался собственником квартиры площадью более 200 квадратных метров в элитном жилом комплексе Barrin House в Москве. Рыночная стоимость такой недвижимости - приблизительно 230 миллионов рублей. Несмотря на скандал, Дитриху прочат кресло главы Белгородщины. Главой региона он вначале станет, понятно, с приставкой "врио". Бессменный глава Белгородской области Савченко ушёл в Совет Федерации.

Президент Путин ранее подписал новый закон о правительстве. Кандидатов на должности министров должна будет утвердить Госдума. Только потом последуют распоряжения об их назначении.