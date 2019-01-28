Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Раде рассказали о последствиях завершения газового контракта с Россией
«Преступление из корыстных побуждений»: в Подмосковье задержан подозреваемый в к...
«Обладает беспрецедентными возможностями»: в НАТО оценили состояние российского ...
«Не хотят высказаться по шествию неонацистов в Киеве?»: Эксперт обратилась к зап...
Главная / Украина

Трёх украинских моряков перевели из больницы в СИЗО «Лефортово»

28 января 2019, 13:09  •  85 • Украина
Трёх украинских моряков, которые получили ранения во время инцидента в Керченском проливе, выписали из больницы СИЗО «Матросская Тишина» и направили в «Лефортово».
 
© РИА Новости
 

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на руководителя группы адвокатов украинцев Николая Полозова.

«Следователь мне сообщил, что в субботу (26 января. — RT) трое раненых были выписаны из медсанчасти и переведены в СИЗО «Лефортово», — уточнил он.

При этом Полозов добавил, что адвокаты планируют обратиться к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с тем, чтобы она оказала содействие в получении доступа «независимых врачей» к морякам с целью оценки их состояния. 

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. Впоследствии они были задержаны. Находившихся на борту судов моряков арестовали.

Отмечалось, что трое украинцев пострадали в ходе инцидента. Как уточнили в ФСБ России, характер полученных травм свидетельствует о том, что моряки получили повреждения от осколков разрушившейся обшивки корпуса одного из катеров. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


85
Источник
Похожие новости
28 января 2019, 09:54
В Раде рассказали о последствиях завершения газового контракта с Россией
27 января 2019, 11:09
В Британии рассказали о возможном способе завершить конфликт в Донбассе
27 января 2019, 20:54
«Напряжение будет расти»: почему польские фермеры требуют от Варшавы прекратить поддержку Украины
Загрузка...
28 января 2019, 13:09
Кобелев назвал бесперспективным возможный трансфер Ракицкого в «Зенит»
27 января 2019, 11:09
Эксперт оценил слова депутата Рады об интересе ЕС в «обходных газопроводах»
28 января 2019, 09:54
СМИ: Ракицкий успешно прошёл медосмотр в «Зените»
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
28 января 2019, 06:54
Австралия сделала заявление о главе государства Венесуэлы
28 января 2019, 09:54
«Обладает беспрецедентными возможностями»: в НАТО оценили состояние российского флота
28 января 2019, 03:39
Прямо в военном госпитале: Для операции по удалению раковой опухоли жена Асада отказа...
28 января 2019, 03:39
Мадуро придется несладко: Хазин назвал действенный метод России дать пощечину США
28 января 2019, 06:54
Украина начала вторжение в Израиль (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2019, 02:24
Как военный обозреватель «КП» спас Курилы от сдачи Японии Ельциным
24 января 2019, 01:24
Казахстан: Забыть о русских и сменить название
24 января 2019, 02:54
"Мы вам покажем латиноамериканский Вьетнам": Армия Венесуэлы обратилась к "янки" - видео
22 января 2019, 04:09
"Новое вымогательство и новый шантаж": Пушков прокомментировал транзитный спор России и Украины
24 января 2019, 17:39
Украинские СМИ "взбесились" из-за подарка Путина
25 января 2019, 13:54
Бронированный ветеран пал: По советскому Т-34-85 выстрелили из противотанковой ракеты – видео
25 января 2019, 23:39
Уволить Чубайса с волчьим билетом: Коротченко запустил голосование
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.