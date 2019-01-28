Трёх украинских моряков перевели из больницы в СИЗО «Лефортово»

Трёх украинских моряков, которые получили ранения во время инцидента в Керченском проливе, выписали из больницы СИЗО «Матросская Тишина» и направили в «Лефортово».

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на руководителя группы адвокатов украинцев Николая Полозова.

«Следователь мне сообщил, что в субботу (26 января. — RT) трое раненых были выписаны из медсанчасти и переведены в СИЗО «Лефортово», — уточнил он.

При этом Полозов добавил, что адвокаты планируют обратиться к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с тем, чтобы она оказала содействие в получении доступа «независимых врачей» к морякам с целью оценки их состояния.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. Впоследствии они были задержаны. Находившихся на борту судов моряков арестовали.

Отмечалось, что трое украинцев пострадали в ходе инцидента. Как уточнили в ФСБ России, характер полученных травм свидетельствует о том, что моряки получили повреждения от осколков разрушившейся обшивки корпуса одного из катеров.