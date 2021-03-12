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Трёх киевских "китов" разгадали в Крыму: Украинцы в опасности

12 марта 2021, 10:15  •  244 • Политика
"Трёх китов", презентованных украинским МИД, разгадали в Крыму. По словам постпреда Крыма при президенте России, вице-премьера правительства республики Георгия Мурадова, единственные, кому грозит стратегия "деоккупации" полуострова, - это не крымчане, а жители Украины.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил на своей странице в Twitter официальную стратегию "возвращения Крыма", назвав её "тремя китами" деоккупации. В трёх пунктах он фактически признал неспособность Украины самостоятельно решить крымский вопрос.
По словам Мурадова, прописанная на Украине "стратегия" - это не что иное как провокация, спланированная Киевом по наущению западных кураторов.
В комментарии РИА "Новости" представитель Крыма отметил, что в случае продолжения "безумного курса", прописанного украинскими "стратегами", в опасности окажется лишь украинский народ. По его словам, чтобы понять уровень опасности, которая нависнет над украинцами, "надо лишь прочитать российскую Конституцию, нашу военную доктрину и заявления руководства нашей страны о судьбе украинской государственности в результате посягательств на территориальную целостность России и жизни наших соотечественников".

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