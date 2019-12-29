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Трёх экс-беркутовцев освободили из-под стражи по делу о «евромайдане»
29 декабря 2019, 01:09 • 47 • Украина
Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трёх экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
globallookpress.com
Как сообщает телеканал «Громадьске», Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин находились в СИЗО с апреля 2014 года.
Также мера пресечения была смягчена ещё двум фигурантам — Александру Маринченко, который находился под круглосуточным домашним арестом, и Сергею Тамптуре, у которого мерой пресечения был домашний арест.
Суд освободил всех обвиняемых под личное поручительство.
Ранее прокурор по делу о «евромайдане» Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье, 29 декабря.
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