Трёх экс-беркутовцев освободили из-под стражи по делу о «евромайдане»

Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трёх экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.

Как сообщает телеканал «Громадьске», Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин находились в СИЗО с апреля 2014 года.

Также мера пресечения была смягчена ещё двум фигурантам — Александру Маринченко, который находился под круглосуточным домашним арестом, и Сергею Тамптуре, у которого мерой пресечения был домашний арест.

Суд освободил всех обвиняемых под личное поручительство.

Ранее прокурор по делу о «евромайдане» Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье, 29 декабря.