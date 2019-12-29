Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Премьер Украины оценил ситуацию с закрытием игорных заведений в стране
Россия добилась перелома на европейском фронте (Руслан Осташко. Итоги года)
Очередной единоросс отметился очередной бредовой идеей перед Новым годом
Финансовые итоги года. Чего ждать в 2020-м
Главная / Украина

Трёх экс-беркутовцев освободили из-под стражи по делу о «евромайдане»

29 декабря 2019, 01:09  •  47 • Украина
Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трёх экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
 
globallookpress.com
 

Как сообщает телеканал «Громадьске», Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин находились в СИЗО с апреля 2014 года.

Также мера пресечения была смягчена ещё двум фигурантам — Александру Маринченко, который находился под круглосуточным домашним арестом, и Сергею Тамптуре, у которого мерой пресечения был домашний арест.

Суд освободил всех обвиняемых под личное поручительство.

Ранее прокурор по делу о «евромайдане» Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье, 29 декабря.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
28 декабря 2019, 15:24
В «Газпроме» сообщили о продолжении переговоров с Киевом в Вене
28 декабря 2019, 12:09
«Запасной маршрут»: что выиграет Россия от договорённостей с Украиной по транзиту газа
28 декабря 2019, 21:54
Зеленский внёс на замену законопроект о децентрализации власти
28 декабря 2019, 02:24
«Акт политической лояльности»: как Украина реализует контракт на покупку Javelin
27 декабря 2019, 23:24
Новому правительству Молдовы уже грозит вотум недоверия
28 декабря 2019, 21:54
Премьер Украины оценил ситуацию с закрытием игорных заведений в стране
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 декабря 2019, 22:09
"Грязное пятно": Сенатор объяснил жёсткие слова Путина о польском после-ант...
29 декабря 2019, 01:09
«Персональная дискредитация»: Минобороны РФ заявило о готовящихся информационных атак...
28 декабря 2019, 22:09
В интернетах истерика. Навальнёнка забрали в армию (Руслан Осташко)
29 декабря 2019, 01:09
В ООН не обсуждают вопрос отправки миссии в Донбасс
28 декабря 2019, 22:09
"Готовится почва для атаки на Русскую Церковь": В Черногории обострилась си...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 декабря 2019, 02:24
Америка, жди ответа за санкции по "Северному потоку - 2"! Лавров назвал условие
28 декабря 2019, 02:39
"Абсолютная наглость": Президент Чехии намекнул на отказ от поездки на 75-летие Победы в Москву
24 декабря 2019, 23:54
"Брюссель устал": Бывший генсек НАТО открыл Киеву глаза на реальные перспективы в ЕС
27 декабря 2019, 10:09
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
28 декабря 2019, 09:09
У Путина даже не второе место: Немцы назвали самого опасного мирового лидера
27 декабря 2019, 07:09
"Зеркальный ответ": Захарова рассказала, чем обернутся санкции против "Северного потока - 2" для США
22 декабря 2019, 19:54
"Встретил либшизоида и сразу вали его вопросом": Познеру придумали универсальную формулу покаяния
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.