Трясутся? Соведущая Соловьёва заявила о самом страшном для нацистов оружии России

Тележурналистка Анна Шафран в эфире своей авторской программы на телеканале "Спас" заявила: "Похоже, нам пора признать это официально: русский язык является самым грозным и опасным оружием России". Ничем иным, считает журналистка, объяснить столь самоотверженную борьбу с ним украинских и прочих нацистов просто невозможно. "Они готовы буквально потерять человеческий облик, лишь бы придумать, как не допустить русской речи в своих странах".

Такие выводы телеведущая сделала после того, как один её украинский коллега, тележурналист Остап Дроздов, сделал заявление: "С лица моей страны должны навсегда исчезнуть русскоязычные дети", - написал он на своей странице в соцсети.

Самое смешное, что эти слова произнёс человек с русской фамилией Дроздов, которому, видимо, не повезло родиться в Львовской области, отмечает Шафран. И напоминает, что это уже далеко не первое нацистское заявление Дроздова. Ранее он называл жителей Донбасса парнокопытными и оскорблял беженцев из Донецкой области, называя их виновниками войны.

Напомним, Царьград уже писал, что политический аналитик и историк Владимир Корнилов процитировал в своём Twitter яркое высказывание украинского телеведущего Остапа Дроздова. Тот заявил, что русскоязычные украинцы должны "исчезнуть как вид". "Одно не пойму, - прокомментировал Корнилов, - почему он до сих пор свою русскую фамилию не изменил, как его побратимы. Вон Федина стала Фэдыной, Павлов - Павливым и т. д. Почему же он до сих пор Дроздов, а не Дриздив???"

Пользователи Рунета с сарказмом прокомментировали "инициативу" Дроздова:

"Не удивлюсь, если на русском заявлял)". (Vladimir Pantyukhin@pvl651)

"Нацисты любой национальности должны исчезнуть как вид вместе с "Дриздив". (Левитановец@change_u_mind)

"Дрозд - вроде "шпак" по-украински?" (Бадяев Дмитрий@BadyaevDmitriy)