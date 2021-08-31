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Трясущихся от холода мигрантов польские пограничники вытолкнули в Белоруссию

31 августа 2021, 20:35  •  110 • Политика
Польские пограничники жёстко обошлись с мигрантами, буквально вытолкнув их на территорию Белоруссии. Мужчин с оружием не смутило даже присутствие ребёнка и то, что несчастная семья просто тряслась от холода.
Пограничный комитет Белоруссии сообщил в своём Telegram-канале об инциденте в районе польского пункта пропуска "Половцы". 30 августа туда были доставлены пятеро кубинцев, в числе которых была девочка.
Люди не хотели выходить из машины. В оперативном видео отчётливо слышно, как они кричат: "Нет, нет" и хватаются друг за друга. Ребёнок плачет. Но польские пограничники, угрожая оружием, всё равно вытолкнули мигрантов в Белоруссию.
Позднее трясущийся от холода глава семейства рассказал, что им удалось достичь одного из крупных городов Польши. Они собирались попросить политического убежища. По словам мужчины, в полицию им обратиться не разрешили, медицинской помощи не предоставили. Не дали ни тёплой одежды, ни еды.
В последние несколько недель Польша, Латвия и Литва неоднократно говорили о большом числе нелегалов, которых задерживают на границе с Белоруссией. Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал: сдерживать поток мигрантов, направляющихся в Европу, Минск больше не будет. Он объяснил, что для этого не осталось "ни денег, ни сил", так как Запад ввёл санкции.
Факт насильственного выдворения в Белоруссию беженцев далеко не единственный.

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