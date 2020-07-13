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Трутнев заявил о "железных обоснованиях" в деле Фургала: "Они могли знать факты из его биографии"

13 июля 2020, 18:00  •  140 • Политика
Юрий Трутнев заявил о "железных обоснованиях" в деле Сергея Фургала. Без них правоохранители просто не могли бы задержать губернатора Хабаровского края, отметил он. "Они могли знать факты из его биографии", - добавил полпред президента на Дальнем Востоке, говоря о тех избирателях, кто не поддержал главу региона на выборах в 2018-м.
Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в комментарии для журналистов высказался по поводу задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Он подчеркнул, что до момента избрания Фургала на пост главы региона не было никакой информации о его возможном участии в криминальных делах. Соответствующие сведения стали поступать лишь после его вступления в должность в 2018 году.
Трутнев подчеркнул, что правоохранители не стали бы проводить задержание губернатора без железных на то оснований. Он добавил, что Фургал и правда имел высокий уровень поддержки среди граждан на выборах.
"Но были и те, кто не проголосовал [за него], и они могли этого не сделать потому, что знали факты из его биографии", - заметил полпред Путина.
Напомним, главу Хабаровского края задержали 9 июля. По версии Следственного комитета РФ, он может быть причастен к планированию покушения на бизнесмена Александра Смольского и убийствам двух других предпринимателей, Олега Булатова и Евгения Зори.

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