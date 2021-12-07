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Трутнев исключил сдачу в аренду Курильских островов

07 декабря 2021, 07:15  •  112 • Политика
Разговоров о сдаче какого-либо из Курильских островов в аренду быть не может, участки под инвестпроекты будут распределяться под контролем правительственной комиссии. Об этом 6 декабря заявил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Он напомнил, что по поручению президента Владимира Путина правительством подготовлен законопроект о создании максимально льготного преференциального режима на Курильских островах. Документ внесли в Госдуму.
«Мы будем осваивать Курильские острова, привлекать туда и российские, и иностранные инвестиции», — добавил Трутнев, исключив сдачу островов в аренду.
Земельные участки для реализации инвестпроектов на островах распределят по контролем правкомиссии. Говоря об острове Шумшу, Трутнев напомнил, что там прошло одно из важнейших сражений Второй мировой войны на Дальнем Востоке.
«При взятии Шумшу погибли сотни солдат Советской армии. И первое, что мы должны создать на этом острове, — музей, чтобы сохранить память об этом историческом событии», — добавил вице-премьер.
4 декабря губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о планах датской компании Copenhagen Infrastructure Partners арендовать остров Шумшу, относящийся к Северным Курильским островам. Компания специализируется на инвестициях в возобновляемые источники энергии и планирует производить на острове водород с помощью энергии ветра, отметил он.
Планируемые вложения в проект со стороны потенциального арендатора оцениваются в $2–2,5 млрд.
В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал введение режима свободной таможенной территории на Курильских островах. Бизнес на 20 лет освободят от большинства налогов.
18 октября президент России Владимир Путин поручил принять поправки, касающиеся льготного режима ведения бизнеса на Курилах, до 1 августа 2022 года. Ответственными он назначил Мишустина и Лимаренко.
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