Трутнев: глава Камчатки должен спросить мнение жителей края о решении идти на выборы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 февраля, /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев считает, что губернатор края Владимир Илюхин должен спросить мнение жителей полуострова о своем намерении баллотироваться на третий срок. Так в четверг он ответил на вопрос журналистов в ходе рабочей поездки на Камчатку.

Действующий губернатор Камчатки Владимир Илюхин официально заявил о намерении баллотироваться на пост главы региона в третий раз в ходе прошедшей 12 февраля пресс-конференции. Тогда глава региона заявил, что примет участие в выборах в сентябре 2020 года, "если будет воля президента и желание камчатцев".

"Я не знаю, будет ли баллотироваться Владимир Иванович или нет. Он мне об этом не говорил. Я думаю, что он должен, прежде всего, спросить об этом жителей края. Вот как жители края считают: надо ему баллотироваться или нет? Я думаю, что он должен принять решение, посоветовавшись с населением", - сказал Юрий Трутнев журналистам.

В марте 2011 года Владимир Илюхин впервые официально вступил в должность губернатора после того, как за его кандидатуру, предложенную президентом России, проголосовали депутаты регионального Законодательного собрания. Позже законодательство изменилось, и главу региона стали избирать на прямых выборах. Одержав победу на выборах в сентябре 2015 года, Владимир Илюхин стал губернатором во второй раз.