Трусы вместо спутников. Как нам спасти экономику • 94 • Аналитика



Тема, безусловно, интересная, а на фоне бесконечных провалов нашего правительства и чрезвычайно актуальная. Поэтому я позволю себе тоже высказаться по этому поводу.



Но сначала уточню: мой текст не является ответом Андрею и попыткой вступить с ним в полемику. Я всего лишь пытаюсь дать некоторые рецепты, надеясь, что они будут полезны кому-то из читателей. А упомянутый цикл стал лишь поводом для того, чтобы сформулировать и озвучить свои давние мысли на этот счет.









В последнее время приходится нередко наталкиваться на тексты, посвященные тем или иным рецептам экономических преобразований. Но абсолютное большинство из них, к сожалению, относятся к разделу автоматической борьбы за все хорошее против всего плохого. Когда рецепты сводятся к декларациям «а давайте построим новые заводы, проведем индустриализацию, введем фиксированный курс рубля и наполним экономику деньгами», я понимаю, что автор таких предложений является хорошим человеком. Но в экономике он, к сожалению, разбирается не очень хорошо. Самое смешное, что подобные тексты пишут даже профессоры ВШЭ, не вылезающие «из телевизора», как говорят наши граждане. Хотя, если разобраться, это совсем не смешно, а очень даже грустно.



Давайте начнем с финансового вопроса. Нет, дело не в том, что финансы являются основой экономики: военная и мобилизационная экономики доказывают нам, что это не совсем так. Но если мы хотим управлять экономикой без принудительного труда, мобилизации и прочих радостей полувоенного положения, этот инструмент действительно важен.



Российские экономисты (все без исключения) пребывают в плену ложной уверенности, что нашей стране очень нужна валюта. Эту ошибку мы совершаем со времен Ленина (хотя, пожалуй, и до него было не все благополучно), когда была создана сеть магазинов "Торгсин" (торговля с иностранцами), где за валюту и золото можно было купить хорошие товары и продукты. Но если в то время это ещё как-то можно было объяснить сложностью момента, то существование более поздней сети магазинов «Березка» ничем, кроме маразма и идеологической диверсии, объяснить нельзя. Экономическая диверсия против рубля плюс прививание советскому человеку комплекса неполноценности и западного превосходства – это, согласитесь, сильно для времен, когда за валютные спекуляции на пару тысяч долларов расстреливали!



Итак, автор сих строк сошел с ума: ведь он утверждает, что иностранная валюта России, в общем, не нужна. И больше того: говорит, что в этом вопросе мы должны полностью скопировать опыт США (а экономический опыт там будь здоров, только безумец будет это отрицать), которые иностранные валюты не видят в упор.



Вся внешняя торговля России должна быть переведена на рубли. И прежде всего это касается нефти, газа, угля и других товаров традиционного экспорта.



Ещё раз – на рубли! Все эти химеры вроде двусторонней торговли за валюты торгующих стран, предполагающие всего лишь, что вместо универсального средства расчета мы получим чьи-то внутренние фантики, должны быть отвергнуты. Никакой торговли за юани, турецкие лиры, рупии и прочую экзотику быть не должно: рубль является единственным законным средством платежа, и точка.



Мировая экономика не сможет безболезненно отказаться от российских энергоносителей. Значит, рубли ей будут нужны. Кому-то больше, кому-то меньше, но в массе своей заинтересованных государств будет много. А поскольку главным способом получения рублей будет экспорт в Россию какой-то продукции, то мы достаточно быстро получим честную международную торговлю без посредника в виде доллара, без диктата иностранных банков, платежных систем, санкций и прочих радостей нынешнего подчиненного положения. Святые либеральные лобстеры



Итак, переход на рубль в качестве основной законной платежной единицы. Ну а если кому-то рублей будет сильно не хватать, то на ММВБ вполне можно торговать парами «рубль-юань», «рубль-лира» или «рубль-биткоин». Но уже на наших условиях, с моментальным снятием с торгов валют тех стран, которые хоть как-то поддерживают антироссийские санкции и т.д.



Теперь немного о самом рубле. Помня о немецкой «рентной марке» и о том, какое влияние она оказала на экономику постверсальской Германии, я с большим интересом смотрю в сторону условно фиксированного курса рубля. Но привязывать его к иностранной валюте нельзя ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах!



Обновленный рубль должен быть привязан к стоимости базовых товаров и услуг, лежащих в основе любой цепочки роста прибавленной стоимости. Причем регулирование объемов выпуска этих товаров и оказания этих услуг первое время должно быть достаточно жестким, чтобы мы не просто привязали рубль к чему-то весомому, но и обеспечили его бездефицитное наполнение.



К чему именно нам стоит его «привязать»? Это и просто, и сложно одновременно: электроэнергия, тонно-километр по ж/д, минимальная стоимость оплаты труда, некоторые базовые налоги и сборы. Вероятно, этот список и можно, и нужно дополнить некоторыми другими позициями. В принципе, туда хорошо укладывается и цена кубометра газа, и стоимость литра дизтоплива, и тонна пшеницы.



А для того, чтобы денег в экономику и в казну возвращалось как можно больше, нам необходимо перейти на биржевую торговлю энергоносителями. Что это значит?



А это, в общем, очень просто. Предприятия, добывающие некий энергоресурс, не должны сами искать на него покупателя. У них должно быть только одно право: выставить добытое на биржу и получить деньги, когда товар оплатят. Всё!



Никаких хитрых схем с ручными «нефтетрейдерами», покупающими нефть буквально по схеме «себестоимость плюс пошлина», а перепродающих по реальной рыночной и складывающих маржу на оффшорные счета истинных владельцев нефтяных активов, быть не должно в принципе. Добыл, выставил на торги, получил деньги — и снова добываешь. Всё. А для того, чтобы схема работала эффективно, на биржу должен быть обеспечен максимально открытый доступ для трейдеров: чем больше их будет, тем меньше вероятность сговора. Успехи сирийской армии: разгром сил оппозиции на юге и выход к иорданской границе



Ещё один важный аспект будущего развития суверенной экономики России – обязательный выход из ВТО.



Дело в том, что эта странная организация имеет в уставе странную особенность: каждое новое государство, вступающее в организацию, делает это на несколько худших условиях, чем ранее вступившие. А поскольку Россия вступила в ВТО довольно поздно, условия, на которых она там находится, являются одними из самых худших в мире.



Фактически членство в ВТО означало для России следующее: почти вся её экономика, кроме нескольких секторов, востребованных мировым рынком, отомрет. А вот уже на пустом месте, чуть ли не с нуля, может быть (подчеркну это: «может быть!»), вырастут новые предприятия и отрасли, которые смогут хотя бы тут, на внутреннем рынке, конкурировать с дешевой иностранной продукцией.



Особенно печально это членство для секторов, которые, по здравом размышлении, и должны быть базой, основой для суверенной экономики любого крупного государства: для сельского хозяйства и легкой промышленности. Климатически вся Россия является одной большой «зоной рискованного земледелия». А это значит, что российский крестьянин изначально находится в гораздо худших условиях, чем большинство иностранных. Добавьте к этому отсутствие нормальных субсидий и дотаций (а то, что нам позволено в рамках ВТО, это просто кот наплакал), фактическое отсутствие вменяемых пошлин на импорт продуктов питания, и вы поймете, что кормить себе Россия сможет либо в условиях санкций, либо при позорно низкой стоимости труда. Во всех остальных вариантах наши нынешние успехи моментально испарятся. А если фрагментарно что-то и останется, то разве что производство пшеницы и других зерновых – тут мы немного конкурентоспособны из-за большого объема посевных площадей. Торговая война между США и Китаем: геополитические аспекты



Похожая ситуация и с легкой промышленностью. Мы ничего, увы, не можем противопоставить дешевизне рабочих рук в современной Азии. А на подходе ещё и совершенно нищая Африка, которая скоро будет готова за миску похлебки шить нам трусы и майки. А значит, без нормального регулирования импорта мы тут не будем конкурентоспособны ещё лет сто.



Вы скажете, что это не очень существенно? Главное, чтобы спутники летали? Увы, нет: спутники, конечно, дело хорошее, но когда страна не может себя прокормить и одеть, становится не до спутников. Что мы, кстати сказать, уже и проходили на личном опыте. И если не хотим повторения, то нам надо бы и спутники не забрасывать, и трусы шить научиться.



Кстати. Если говорить о чисто экономических показателях вроде занятости, зарплат, товарном наполнении и т.д., трусы для экономики имеют гораздо большее значение, чем спутники.



И да простят меня те, кому я сейчас разорвал прекрасный розовый шаблон…



Наряду с выходом из ВТО необходимо разработать и обнародовать поэтапный план повышения ввозных пошлин на ряд ключевых товаров. Он, вероятно, должен охватывать период от пяти до десяти лет и касаться ряда ключевых товаров, которые мы можем и должны производить сами.



Почему не сразу? Это, в общем, понятно: резкий скачок цен, вызванный неподготовленным введением пошлин, будет для экономики контрпродуктивен. А вот постепенность и прогнозируемость позволят бизнесу правильно сориентироваться и начать наполнение рынка если не опережающими, то хотя бы пригодными для компенсации темпами. И вместо инфляционного всплеска мы получим длительный инвестиционный бум, который за счет вышеупомянутых трусов (а также хлеба, мяса, стройматериалов, бытовой техники и электроники, автомобилей и комплектующих к ним) обеспечит нам давно чаемый экономический рост на уровне лучших мировых образцов.



Правда, ничего этого не случится, пока экономикой России рулят экономисты от комсомола, которые в своё время брали не умом и знаниями, а сознательностью и активностью. А потом они перестроились…



Недавно на «ВО» был опубликован небольшой цикл статей одного из постоянных авторов сайта, Андрея из Челябинска. Цикл назывался «Как нам построить сильную экономику России» и был посвящен различным вопросам экономического реформирования страны.Тема, безусловно, интересная, а на фоне бесконечных провалов нашего правительства и чрезвычайно актуальная. Поэтому я позволю себе тоже высказаться по этому поводу.Но сначала уточню: мой текст не является ответом Андрею и попыткой вступить с ним в полемику. Я всего лишь пытаюсь дать некоторые рецепты, надеясь, что они будут полезны кому-то из читателей. А упомянутый цикл стал лишь поводом для того, чтобы сформулировать и озвучить свои давние мысли на этот счет.В последнее время приходится нередко наталкиваться на тексты, посвященные тем или иным рецептам экономических преобразований. Но абсолютное большинство из них, к сожалению, относятся к разделу автоматической борьбы за все хорошее против всего плохого. Когда рецепты сводятся к декларациям «а давайте построим новые заводы, проведем индустриализацию, введем фиксированный курс рубля и наполним экономику деньгами», я понимаю, что автор таких предложений является хорошим человеком. Но в экономике он, к сожалению, разбирается не очень хорошо. Самое смешное, что подобные тексты пишут даже профессоры ВШЭ, не вылезающие «из телевизора», как говорят наши граждане. Хотя, если разобраться, это совсем не смешно, а очень даже грустно.Давайте начнем с финансового вопроса. Нет, дело не в том, что финансы являются основой экономики: военная и мобилизационная экономики доказывают нам, что это не совсем так. Но если мы хотим управлять экономикой без принудительного труда, мобилизации и прочих радостей полувоенного положения, этот инструмент действительно важен.Российские экономисты (все без исключения) пребывают в плену ложной уверенности, что нашей стране очень нужна валюта. Эту ошибку мы совершаем со времен Ленина (хотя, пожалуй, и до него было не все благополучно), когда была создана сеть магазинов "Торгсин" (торговля с иностранцами), где за валюту и золото можно было купить хорошие товары и продукты. Но если в то время это ещё как-то можно было объяснить сложностью момента, то существование более поздней сети магазинов «Березка» ничем, кроме маразма и идеологической диверсии, объяснить нельзя. Экономическая диверсия против рубля плюс прививание советскому человеку комплекса неполноценности и западного превосходства – это, согласитесь, сильно для времен, когда за валютные спекуляции на пару тысяч долларов расстреливали!Итак, автор сих строк сошел с ума: ведь он утверждает, что иностранная валюта России, в общем, не нужна. И больше того: говорит, что в этом вопросе мы должны полностью скопировать опыт США (а экономический опыт там будь здоров, только безумец будет это отрицать), которые иностранные валюты не видят в упор.Вся внешняя торговля России должна быть переведена на рубли. И прежде всего это касается нефти, газа, угля и других товаров традиционного экспорта.Ещё раз – на рубли! Все эти химеры вроде двусторонней торговли за валюты торгующих стран, предполагающие всего лишь, что вместо универсального средства расчета мы получим чьи-то внутренние фантики, должны быть отвергнуты. Никакой торговли за юани, турецкие лиры, рупии и прочую экзотику быть не должно: рубль является единственным законным средством платежа, и точка.Мировая экономика не сможет безболезненно отказаться от российских энергоносителей. Значит, рубли ей будут нужны. Кому-то больше, кому-то меньше, но в массе своей заинтересованных государств будет много. А поскольку главным способом получения рублей будет экспорт в Россию какой-то продукции, то мы достаточно быстро получим честную международную торговлю без посредника в виде доллара, без диктата иностранных банков, платежных систем, санкций и прочих радостей нынешнего подчиненного положения.Итак, переход на рубль в качестве основной законной платежной единицы. Ну а если кому-то рублей будет сильно не хватать, то на ММВБ вполне можно торговать парами «рубль-юань», «рубль-лира» или «рубль-биткоин». Но уже на наших условиях, с моментальным снятием с торгов валют тех стран, которые хоть как-то поддерживают антироссийские санкции и т.д.Теперь немного о самом рубле. Помня о немецкой «рентной марке» и о том, какое влияние она оказала на экономику постверсальской Германии, я с большим интересом смотрю в сторону условно фиксированного курса рубля. Но привязывать его к иностранной валюте нельзя ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах!Обновленный рубль должен быть привязан к стоимости базовых товаров и услуг, лежащих в основе любой цепочки роста прибавленной стоимости. Причем регулирование объемов выпуска этих товаров и оказания этих услуг первое время должно быть достаточно жестким, чтобы мы не просто привязали рубль к чему-то весомому, но и обеспечили его бездефицитное наполнение.К чему именно нам стоит его «привязать»? Это и просто, и сложно одновременно: электроэнергия, тонно-километр по ж/д, минимальная стоимость оплаты труда, некоторые базовые налоги и сборы. Вероятно, этот список и можно, и нужно дополнить некоторыми другими позициями. В принципе, туда хорошо укладывается и цена кубометра газа, и стоимость литра дизтоплива, и тонна пшеницы.А для того, чтобы денег в экономику и в казну возвращалось как можно больше, нам необходимо перейти на биржевую торговлю энергоносителями. Что это значит?А это, в общем, очень просто. Предприятия, добывающие некий энергоресурс, не должны сами искать на него покупателя. У них должно быть только одно право: выставить добытое на биржу и получить деньги, когда товар оплатят. Всё!Никаких хитрых схем с ручными «нефтетрейдерами», покупающими нефть буквально по схеме «себестоимость плюс пошлина», а перепродающих по реальной рыночной и складывающих маржу на оффшорные счета истинных владельцев нефтяных активов, быть не должно в принципе. Добыл, выставил на торги, получил деньги — и снова добываешь. Всё. А для того, чтобы схема работала эффективно, на биржу должен быть обеспечен максимально открытый доступ для трейдеров: чем больше их будет, тем меньше вероятность сговора.Ещё один важный аспект будущего развития суверенной экономики России – обязательный выход из ВТО.Дело в том, что эта странная организация имеет в уставе странную особенность: каждое новое государство, вступающее в организацию, делает это на несколько худших условиях, чем ранее вступившие. А поскольку Россия вступила в ВТО довольно поздно, условия, на которых она там находится, являются одними из самых худших в мире.Фактически членство в ВТО означало для России следующее: почти вся её экономика, кроме нескольких секторов, востребованных мировым рынком, отомрет. А вот уже на пустом месте, чуть ли не с нуля, может быть (подчеркну это: «может быть!»), вырастут новые предприятия и отрасли, которые смогут хотя бы тут, на внутреннем рынке, конкурировать с дешевой иностранной продукцией.Особенно печально это членство для секторов, которые, по здравом размышлении, и должны быть базой, основой для суверенной экономики любого крупного государства: для сельского хозяйства и легкой промышленности. Климатически вся Россия является одной большой «зоной рискованного земледелия». А это значит, что российский крестьянин изначально находится в гораздо худших условиях, чем большинство иностранных. Добавьте к этому отсутствие нормальных субсидий и дотаций (а то, что нам позволено в рамках ВТО, это просто кот наплакал), фактическое отсутствие вменяемых пошлин на импорт продуктов питания, и вы поймете, что кормить себе Россия сможет либо в условиях санкций, либо при позорно низкой стоимости труда. Во всех остальных вариантах наши нынешние успехи моментально испарятся. А если фрагментарно что-то и останется, то разве что производство пшеницы и других зерновых – тут мы немного конкурентоспособны из-за большого объема посевных площадей.Похожая ситуация и с легкой промышленностью. Мы ничего, увы, не можем противопоставить дешевизне рабочих рук в современной Азии. А на подходе ещё и совершенно нищая Африка, которая скоро будет готова за миску похлебки шить нам трусы и майки. А значит, без нормального регулирования импорта мы тут не будем конкурентоспособны ещё лет сто.Вы скажете, что это не очень существенно? Главное, чтобы спутники летали? Увы, нет: спутники, конечно, дело хорошее, но когда страна не может себя прокормить и одеть, становится не до спутников. Что мы, кстати сказать, уже и проходили на личном опыте. И если не хотим повторения, то нам надо бы и спутники не забрасывать, и трусы шить научиться.Кстати. Если говорить о чисто экономических показателях вроде занятости, зарплат, товарном наполнении и т.д., трусы для экономики имеют гораздо большее значение, чем спутники.И да простят меня те, кому я сейчас разорвал прекрасный розовый шаблон…Наряду с выходом из ВТО необходимо разработать и обнародовать поэтапный план повышения ввозных пошлин на ряд ключевых товаров. Он, вероятно, должен охватывать период от пяти до десяти лет и касаться ряда ключевых товаров, которые мы можем и должны производить сами.Почему не сразу? Это, в общем, понятно: резкий скачок цен, вызванный неподготовленным введением пошлин, будет для экономики контрпродуктивен. А вот постепенность и прогнозируемость позволят бизнесу правильно сориентироваться и начать наполнение рынка если не опережающими, то хотя бы пригодными для компенсации темпами. И вместо инфляционного всплеска мы получим длительный инвестиционный бум, который за счет вышеупомянутых трусов (а также хлеба, мяса, стройматериалов, бытовой техники и электроники, автомобилей и комплектующих к ним) обеспечит нам давно чаемый экономический рост на уровне лучших мировых образцов.Правда, ничего этого не случится, пока экономикой России рулят экономисты от комсомола, которые в своё время брали не умом и знаниями, а сознательностью и активностью. А потом они перестроились… Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 94 Источник Похожие новости ЧМ-2018. Альтернативный взгляд на всеобщий «одобрямс» Пусть Путин выйдет и всё объяснит «Письмо счастья» для Ангелы Меркель

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