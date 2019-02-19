Трусы, шкурники и предатели – вот за кого держит Трамп венесуэльских военных

Автор:

Латышев Сергей

Уклонившийся от службы в армии во время Вьетнамской войны президент США Дональд Трамп не имеет ни малейшего представления о воинской чести и присяге, особенно если это касается других стран, но при этом обожает «большую дубинку», которую он готов использовать против тех, кто оказался у него на пути. Об этом свидетельствуют угрозы – в том числе военного вмешательства – со стороны президента США и членов его администрации в адрес суверенной страны, которую они душат комплексными экономическими санкциями, уже обошедшимися венесуэльцам в сотни миллиардов долларов.

И этот беспредел не вызывает на Западе никакого осуждения. Наоборот, всё большее число западных стран и тех, кто хочет к ним примазаться, признают «временным президентом» американского назначенца по телефону Хуана Гуайдо, отказывая в легитимности президенту Мадуро, который, дескать, выиграл выборы с нарушениями. Нигилистическую политику Вашингтона не поддерживают лишь те страны, которые в США называют «недемократическими», например Китай, Турция и Иран. Таков, увы, современный мир. В нём всё перевёрнуто с ног на голову.

К чему призвал Трамп?

Президент США, выступая во Флориде с программной речью о ситуации в Венесуэле, потребовал от военнослужащих этой страны изменить присяге и перейти на сторону США, душащих их страну жесточайшей экономической блокадой в надежде, что венесуэльцы согласятся стать американской колонией в обмен на «чечевичную похлёбку» - гуманитарную помощь. Этой «гуманитарке», судя по всему, уготована роль прикрытия вторжения в Венесуэлу из Колумбии сил США и их вассалов. Венесуэльским военным Трамп открытым текстом предложил расступиться и пропустить «гуманитарный конвой», что будет означать их «амнистию». Если этого не произойдёт, то солдаты, офицеры и армейское руководство Венесуэлы, пообещал президент США, «потеряют всё».

Президент США Дональд Трамп открыто угрожает Венесуэле «гуманитарным» вторжением. Фото: www.globallookpress.com

Развивая эту мысль, Трамп предложил венесуэльской армии сыграть «жизненно важную роль» в направляемом из США перевороте, чтобы иметь возможность «прожить свою жизнь в мире со своими семьями». Если же военные не станут нарушать конституцию и будут «продолжать поддерживать Мадуро», им «не найти ни убежища, ни лёгкого выхода, никакого пути назад». В общем, «вы потеряете всё». Под этим Трамп, похоже, имел в виду не столько жизнь, сколько деньги, поскольку сулящему им «возмездие» Вашингтону известно, «где верхушка режима Мадуро прячет миллиарды украденных долларов».

Трамп высек сам себя

Трамп не оставил, таким образом, никаких сомнений в том, что считает венесуэльских военных трусами, шкурниками и предателями, и еще он «невероятно» удивлён, что армия до сих пор поддерживает законного президента. Спросите любого психолога: в таких случаях о мотивации других, о которой Трамп не может ничего доподлинно и наверняка знать, всегда судят по себе, как ты поступил бы в этом случае. Так что это ещё и саморазоблачение.

Хотя, конечно, тут присутствуют также «двойные стандарты». Для Трампа «Америка прежде всего». В этот постулат он свято верит, но не делает из него логичного вывода о том, что и для Мадуро Венесуэла прежде всего. Мало того, такая постановка вопроса для Трампа, вероятно, глубоко оскорбительна. Так что тут ещё и задействовано вездесущее американское лицемерие, неспособность уважать и видеть в других равных себе людей. А это уже высокомерие. Находящиеся на ножах с Трампом демократы сказали бы, что это расизм, и в данном случае были бы, пожалуй, правы.

На всякий случай, однако, хозяин Белого дома попытался сыграть и на патриотических чувствах венесуэльцев. Трамп назвал Мадуро «не венесуэльским патриотом, а кубинской марионеткой» и утверждал, что его охраняют кубинские военные, дав понять, что своим тот якобы уже не доверяет, хотя перебежчиков к Гуайдо из числа военных – единицы. Не исключив военного вмешательства в Венесуэле, президент США пообещал, имея в виду также Кубу, что «отвратительный альянс двух диктатур скоро закончится», ему на смену «придёт светлое будущее». А тут уже Трамп просто выступил в роли коммунистического сказочника – это они обещали всем «светлое будущее». А к чему пришли?

«Социализм» как прикрытие

Стремление США наложить поскорее свою лапу на крупнейшие в мире энергетические ресурсы Венесуэлы Трамп мотивировал необходимостью борьбы с «социализмом», которому приписал основные черты внешней политики США: «Социализм самой своей природой не уважает границ, не уважает различия и суверенные права граждан и их соседей. Он всегда стремится к экспансии, чтобы подмять и подчинить других своей воле». Смысл социализма Трамп свёл к одному – это то, что обеспечивает «власть правящему классу», как будто капитализм или феодализм – это власть народа.

В прицеле США не только Венесуэла

Фактически Трамп анонсировал не только смену власти в Венесуэле, которая устояла перед всеми предпринимавшимися американцами попытками её дестабилизировать, но также в Никарагуа и даже на Кубе, после чего, по его словам, всё Западное полушарие станет «свободным». Имелось в виду, разумеется, что США восстановят над ним полный контроль.

Через несколько дней будет месяц с начала разбившегося о верность армии своей присяге дистанционного переворота в Венесуэле. Похоже, это тот самый срок, который Вашингтон выделил своим местным ставленникам, чтобы попробовать избавиться от президента Мадуро своими силами и взять власть в свои руки. Но коль скоро они позорно провалились, США теперь готовят почву для «гуманитарной» интервенции в эту страну, верные своему принципу – вначале создать проблему, а потом её решить. К своей выгоде, разумеется.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро защищает сейчас не только свою власть и свою страну, но и международное право. Фото: www.globallookpress.com

И вот это откровенное хищничество Трамп прикрывает словесами о возрождении в Западном полушарии «свободы и демократии», на стороне которых якобы стоят США.

«Эскадроны смерти» вместо свободы

Причём под выступающим за «свободу» «народом Венесуэлы» подразумевались прежде всего богатые и состоятельные граждане, которым при нынешнем режиме пришлось поделиться своим богатством, властью и влиянием с основной частью населения страны, среди которого президент Мадуро сохраняет достаточную поддержку.

Воинственные призывы Трампа и Ко компрометируют, кстати, демократию ещё и потому, что собственный парламент президента США в этом не поддерживает. Глава комитета по международным отношениям палаты представителей Элиот Энгель заявил, что законодатели выступают против вторжения США в Венесуэлу.

Это, разумеется, не мешает ведущим членам администрации, прежде всего вице-президенту Майклу Пенсу и советнику Трампа по нацбезопасности Джону Болтону, выступать с наглыми заявлениями, публично призывать к военному перевороту, требовать ухода президента Мадуро.

МИД России назвал флоридскую речь президента Трампа «шантажом» Венесуэлы. Фото: www.globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала флоридское выступление Трампа «шантажом». И это ещё весьма мягкое определение. Однако американская администрация, похоже, этого искренне не понимает. Трамп и его окружение считают, что ради сиюминутных утробных интересов военные и народ Венесуэлы, которых американцы сознательно и целенаправленно доводят до крайности, используя технологию, примененную в своё время в Чили для свержения президента Сальвадора Альенде, отвернутся от Мадуро. После чего, согласно планам, о которых вслух не говорят, страну «зачистят» во имя «демократии» сформированные из сторонников Гуайдо «эскадроны смерти».

А США спокойно положат себе в карман её нефтегазовую промышленность, чтобы наживаться на Венесуэле, манипулировать мировыми ценами на энергоносители. Такое уже бывало десятки раз в латиноамериканских странах, среди которых, пожалуй, нет ни одной, где США не устроили хотя бы однажды военный переворот или не высаживали свою армию и морскую пехоту. Их бедность и нищета, разгул преступности – всё это неизбежные последствия «демократии по-американски».