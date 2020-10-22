Трусость и обман не должны уничтожить русских - Малофеев

Крупнейший союз русского народа - Общество исторического просвещения "Двуглавый Орёл" - обнародовал манифест, в котором раскрыта суть общественного объединения, обозначены его ключевые цели и задачи. Краеугольный момент - это защита интересов русского народа, построение Российской Империи будущего.

Учредитель Царьграда, глава Общества "Двуглавый Орёл" Константин Малофеев отметил, что это крупнейшее объединение для русских готово и способно претворить в жизнь те поправки, которые были внесены в нашу Конституцию.

В беседе с ведущим "Царьград. Главное" Юрием Пронько он напомнил, что в Основном законе страны заложен не только функционал распределения полномочий между Госсоветом, президентом, Советом Федерации и прочее. В обновлённую Конституцию наконец внедрены важнейшие пункты о Боге, о русском народе, о семье и о нашей тысячелетней истории.

"Мы - общество, которое сейчас будет заниматься тем, чтобы эти поправки начали работать. И прежде всего речь о поправке о русском народе: у нас русский народ теперь легализован. В России есть общественные организации татар, башкир, чеченцев, эвенков и других - всех, кроме русских. Нет русских организаций. Мы - организация русского народа, это главное. Наши убеждения начинаются с крылатой фразы Александра Васильевича Суворова: "Мы - русские, с нами Бог!". Он это сказал в Швейцарии, в ситуации, когда ни один другой генерал, кроме великого Суворова, не повёл бы свои войска на прорыв Альп. И только русские, с которыми Бог, смогли совершить этот подвиг, который вошёл в анналы военной истории на века. И эта фраза - это самое ёмкое, что мы можем сказать о наших убеждениях", - подчеркнул учредитель Царьграда.

Малофеев также напомнил о знаменитом изречении последнего русского Царя Николая II. "Кругом измена, трусость и обман", - известная фраза Императора, записанная им в своём дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола.

Союз русского народа не допустит повторения тех трагичных событий.

"Мы считаем, что мы наследники того Союза русского народа, в 1907 году прекратившем кровавую революцию, которая могла Российскую Империю опрокинуть раньше, а не в 1917-м. В 1917-м Союза русского народа не было на улицах. Почему? Потому что они патриоты и тогда были на фронте. Поэтому в 1917 году, когда начались волнения февраля, их не оказалось на улицах, чтобы остановить эти бунты, которые были подготовлены верхушечным заговором олигархов, генералов, всяких разных разведок, против Царской России", - объяснил Малофеев.

Потому, подчеркнул он, "Двуглавый Орёл" будет нацелен на то, чтобы воссоздать такой Союз русских, чтобы никакая революционная деятельность, откуда бы она ни инспирировалась, не смогла опрокинуть нашу с вами обычную жизнь.

"Это не означает, что мы против, чтобы люди высказывали своё мнение, мы - за. Но мы не хотели бы, чтобы мнение меньшинства квалифицировалось, потому что оно громкое, как мнение большинства. Мы - большинство, нас больше везде, мы - русское большинство. И мы в своей стране хотели бы, чтобы это принималось во внимание всеми, кто разрабатывает законы, и всеми, кто эти законы реализует", - категорично заметил он.