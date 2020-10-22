Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
Есть единственно доказанный факт по МН17. И с Россией он не связан: Немцы требую...
Главная / Политика

Трусость и обман не должны уничтожить русских - Малофеев

22 октября 2020, 05:20  •  16 • Политика
Учредитель Царьграда, глава Общества "Двуглавый Орёл" Константин Малофеев напомнил знаменитое изречение последнего Императора России Николая II: "Кругом измена, трусость и обман". Он подчеркнул, что задача Общества - стать Союзом русского народа. "Чтобы никакая революционная деятельность, откуда бы она ни инспирировалась, не смогла опрокинуть нашу с вами обычную жизнь", - подчеркнул он.
Крупнейший союз русского народа - Общество исторического просвещения "Двуглавый Орёл" - обнародовал манифест, в котором раскрыта суть общественного объединения, обозначены его ключевые цели и задачи. Краеугольный момент - это защита интересов русского народа, построение Российской Империи будущего.
Учредитель Царьграда, глава Общества "Двуглавый Орёл" Константин Малофеев отметил, что это крупнейшее объединение для русских готово и способно претворить в жизнь те поправки, которые были внесены в нашу Конституцию.
В беседе с ведущим "Царьград. Главное" Юрием Пронько он напомнил, что в Основном законе страны заложен не только функционал распределения полномочий между Госсоветом, президентом, Советом Федерации и прочее. В обновлённую Конституцию наконец внедрены важнейшие пункты о Боге, о русском народе, о семье и о нашей тысячелетней истории.
"Мы - общество, которое сейчас будет заниматься тем, чтобы эти поправки начали работать. И прежде всего речь о поправке о русском народе: у нас русский народ теперь легализован. В России есть общественные организации татар, башкир, чеченцев, эвенков и других - всех, кроме русских. Нет русских организаций. Мы - организация русского народа, это главное. Наши убеждения начинаются с крылатой фразы Александра Васильевича Суворова: "Мы - русские, с нами Бог!". Он это сказал в Швейцарии, в ситуации, когда ни один другой генерал, кроме великого Суворова, не повёл бы свои войска на прорыв Альп. И только русские, с которыми Бог, смогли совершить этот подвиг, который вошёл в анналы военной истории на века. И эта фраза - это самое ёмкое, что мы можем сказать о наших убеждениях", - подчеркнул учредитель Царьграда.
Малофеев также напомнил о знаменитом изречении последнего русского Царя Николая II. "Кругом измена, трусость и обман", - известная фраза Императора, записанная им в своём дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола.
Союз русского народа не допустит повторения тех трагичных событий.
"Мы считаем, что мы наследники того Союза русского народа, в 1907 году прекратившем кровавую революцию, которая могла Российскую Империю опрокинуть раньше, а не в 1917-м. В 1917-м Союза русского народа не было на улицах. Почему? Потому что они патриоты и тогда были на фронте. Поэтому в 1917 году, когда начались волнения февраля, их не оказалось на улицах, чтобы остановить эти бунты, которые были подготовлены верхушечным заговором олигархов, генералов, всяких разных разведок, против Царской России", - объяснил Малофеев.
Потому, подчеркнул он, "Двуглавый Орёл" будет нацелен на то, чтобы воссоздать такой Союз русских, чтобы никакая революционная деятельность, откуда бы она ни инспирировалась, не смогла опрокинуть нашу с вами обычную жизнь.
"Это не означает, что мы против, чтобы люди высказывали своё мнение, мы - за. Но мы не хотели бы, чтобы мнение меньшинства квалифицировалось, потому что оно громкое, как мнение большинства. Мы - большинство, нас больше везде, мы - русское большинство. И мы в своей стране хотели бы, чтобы это принималось во внимание всеми, кто разрабатывает законы, и всеми, кто эти законы реализует", - категорично заметил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
21 октября 2020, 22:00
Раскрыт главный успех Тихановской и оппозиции
21 октября 2020, 22:55
Пашинян хотел войны, но прогадал: очередную мольбу к России увидели в заявлении Армении
21 октября 2020, 22:55
Путин лично развеял главный фейк о Никите Михалкове и выпил с ним среди рабочего дня
21 октября 2020, 22:55
"Могущественная тайная сила" и отставка Чубайса: Квачков словами Соловья объяснил "обманку"
21 октября 2020, 23:50
Россия не справилась: Турция заявила о готовности ввести войска в Карабах
21 октября 2020, 22:55
CNN купился на макеты "Буревестника"? В арктической сенсации заподозрили фальшь
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 октября 2020, 22:55
Пашинян хотел войны, но прогадал: очередную мольбу к России увидели в заявлении Армен...
21 октября 2020, 22:55
Путин лично развеял главный фейк о Никите Михалкове и выпил с ним среди рабочего дня
21 октября 2020, 23:50
Россия не справилась: Турция заявила о готовности ввести войска в Карабах
21 октября 2020, 23:50
Карасев предположил, что было бы, если бы Сталин не присоединил Западную Украину
22 октября 2020, 03:30
Киев раскрыл свои действия на случай прекращения транзита российского газа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2020, 10:50
В США приняли неожиданное решение по Крыму
16 октября 2020, 21:50
После угроз Лаврова немцы пожаловались на непокорную Россию
19 октября 2020, 01:15
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
20 октября 2020, 11:10
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
20 октября 2020, 15:45
Соскин: Война с Россией неизбежна
18 октября 2020, 17:00
"Смею всех заверить": Кадыров без прикрас прояснил историю с обезглавливанием учителя во Франции
18 октября 2020, 16:05
Страшное унижение: США прямо заявляют, что Украина — это их колония
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.