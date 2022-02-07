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Трус, Балбес и Бывалый: Захарова сравнила три страны с персонажами Гайдая

07 февраля 2022, 16:25  •  99 • Политика
Официальный представитель МИД России вспомнила комедию Леонида Гайдая "Кавказская пленница" в разговоре о США, Великобритании и Украине.
Дипломат напомнила о знаменитой сцене в фильме с Трусом, Балбесом и Бывалым, где герои стоят втроём на дороге.
Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой — Лондон,
- сказала Захарова в эфире "Первого канала".
Она также уточнила, что зарубежные материалы СМИ о том, что Россия "готовится к вторжению" на Украину, могут быть сигналами о подготовке провокации Запада.

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