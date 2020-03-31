Трупы действительно уже везде: В Испании за сутки не стало 849 человек

За последние сутки в Испании от коронавируса умерли 849 человек, сообщает местная газета El País, ссылаясь на заявление министерства здравоохранения страны.

Таким образом, в общей сумме от последствий COVID-19 в Испании уже скончались 8189 граждан. Количество эпизодов заражения между тем уже превысило показатель в 94 тысячи случаев.

Число жертв в стране уже превысило уровень смертности от коронавирусной инфекции в Китае, и теперь оно приближается к показателю Италии, где количество умерших несколько дней назад перевалило за 10 тысяч.

В Испании ранее был введён режим повышенной готовности из-за COVID-19. Ограничено передвижение граждан, населению предписано сидеть в строгой домашней самоизоляции.