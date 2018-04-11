«Трумэна» отправили поближе к Асаду

В среду, 11 апреля, авианосная ударная группа (АУГ) USS Harry S. Truman вышла с военно-морской базы в Норфолке, штат Виргиния, и направилась «поближе к берегам Сирии». Как сообщает газета американских Вооруженных сил Stars & Stripes, в задачи АУГ «Гарри Трумэна» будет входить патрулирование сразу двух зон ответственности американского ВМС: Средиземного моря, за которое отвечает 5-й флот США, и Персидского залива вместе в «западной частью Индийского океана» — они входят в зону контроля 6-го флота США.

Кроме атомного авианосца, в состав соединения входит ракетный крейсер USS Normandy («Нормандия») с системой противоракетной обороны «Иджис» и 122 ракетами разных типов на борту. Крейсер и авианосец сопровождают четыре ракетных эсминца типа «Арли Берк»: сам USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, а также USS Farragut и USS Forrest Sherman («Балкли», «Фаррагут» и «Форрест Шерман»). В сумме эскадренные миноносцы несут 240 крылатых ракет «Томагавк».

Впоследствии, сообщает газета S&S, к АУГ присоединятся также эсминцы «Джейсон Данэм» и «Салливанс» (USS Jason Dunham и USS Sullivans). Также американские корабли в настоящий момент сопровождает фрегат германского ВМФ «Гессен».

Согласно заявлению Пентагона, авианосная группа численностью 6,5 тыс. моряков направлена в регион Ближнего Востока в рамках «регулярной ротации» — она должна сменить группу авианосца «Теодор Рузвельт». Это плавание стало для АУГ «Трумэна» первым после 10 месяцев ремонта и тренировок.

В задачи «Гарри Трумэна» и его свиты входит «обеспечение безопасности на море и театре совместных усилий с союзниками и партнерами», говорится в заявлении Пентагона. Также он должен будет обеспечить «возможность критического ответа и повысить уровень взаимодействия <…> и дальнейшее военно-морское присутствие [США в регионе Европы и Ближнего Востока]».

«Гарри Трумэн» и приписанное к нему 1-е крыло палубной авиации (Carrier Air Wing One) последний раз выполняли задачи в ближневосточном регионе в 2015 году — в рамках операции международной коалиции во главе с США «Непоколебимая решимость» по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). АУГ вернулась из похода в 2016 году, спустя восемь месяцев.

S&S сообщает, что «до сих пор неясно, к чему может привести этот выход в море». По данным американского командования, поход «Гарри Трумэна» является плановым.

Накануне стало известно, что российские истребители четыре раза пролетели над эсминцем ВМС США «Дональд Кук», подошедшим на 100 км к базе ВМФ России в Тартусе. Однако Пентагон опроверг эту информацию: официальный представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон назвал данные о контакте ВКС РФ и эсминца «слухами в интернете».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что «Дональд Кук» готов нанести удар по Сирии; к нему на соединение также направился еще один эсминец — USS Porter («Портер»). Оба миноносца вооружены крылатыми «Томагавками».

Вероятность военного удара в регионе повышенная, — как сообщает НСН со ссылкой на Европейское агентство по безопасности полетов (EASA), в ближайшие 72 часа воздушное пространство над Сирией будет особенно опасным из-за возможного применения крылатых ракет американскими ВМС.

Авиакомпании России также получили предупреждение от Росавиации: в своей телеграмме агентство предупреждает, что в Восточном Средиземноморье уровень опасности полетов особенно высок «в связи с ситуацией в Сирии».

Масштаб ударов в ответ на якобы совершенную сирийскими войсками химатаку в Восточной Гуте действительно может стать значительно более серьезным. В Белом доме обсуждают, какой силы удар должен быть нанесен по Сирии. По словам источников газеты The New York Times, Трамп и его советники не уверены, что ракетная атака, аналогичная по силе прошлогоднему налету на авиабазу ВВС Сирии «Эш-Шайрат», будет достаточно эффективной.

Вашингтонские чиновники ожидают, что новые удары будут более масштабными, чем в 2017 году, — вопрос «лишь в том, насколько более масштабными».

Как сообщает ФАН, возможные варианты включают в себя увеличение количества целей для удара, а также нанесение ракетных ударов на протяжении нескольких суток.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее призвал «остановить зверства» в Восточной Гуте и обвинил правительство Башара Асада в организации химатаки с применением хлора в городе Думе, назвав президента Сирии Башара Асада «зверем». Российские военные опровергли сам факт химической атаки — в пробах грунта следов боевых отравляющих веществ Москва не нашла. Распространенные противниками Асада видеозаписи с якобы свидетельствами химатаки «не выдерживают критики» и постпредом РФ при ООН Василием Небензей были названы фальшивками.

США намереваются вмешаться в ситуацию в Сирии, отмечали ранее в Госдепе США и Белом доме. Россия неоднократно предупреждала, что в возможной зоне поражения американских ракет находятся российские военнослужащие — и если они пострадают, то ответ не заставит себя ждать.

«Россия предупредила как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей Соединенных Штатов о тех серьезных последствиях, которые могут быть в том случае, если эти удары будут нанесены и в ходе этих ударов, вольно или невольно, пострадают российские граждане», — заявил ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.