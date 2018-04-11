Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Запугивание и принуждение»: ВВС США изучат механизмы давления на Россию и Китай...
«Настоящее пиратство»: Украина арестовала очередное российское судно за «незакон...
Как «Комсомолка» искала еще один российский корабль, который арестовала Украина
«Грохот и звук, похожий на взрыв»: в Хабаровске при крушении вертолёта погибли ш...
Главная / Война

«Трумэна» отправили поближе к Асаду

11 апреля 2018, 12:54  •  56 • Война
В среду, 11 апреля, авианосная ударная группа (АУГ) USS Harry S. Truman вышла с военно-морской базы в Норфолке, штат Виргиния, и направилась «поближе к берегам Сирии». Как сообщает газета американских Вооруженных сил Stars & Stripes, в задачи АУГ «Гарри Трумэна» будет входить патрулирование сразу двух зон ответственности американского ВМС: Средиземного моря, за которое отвечает 5-й флот США, и Персидского залива вместе в «западной частью Индийского океана» — они входят в зону контроля 6-го флота США.
Кроме атомного авианосца, в состав соединения входит ракетный крейсер USS Normandy («Нормандия») с системой противоракетной обороны «Иджис» и 122 ракетами разных типов на борту. Крейсер и авианосец сопровождают четыре ракетных эсминца типа «Арли Берк»: сам USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, а также USS Farragut и USS Forrest Sherman («Балкли», «Фаррагут» и «Форрест Шерман»). В сумме эскадренные миноносцы несут 240 крылатых ракет «Томагавк».
Впоследствии, сообщает газета S&S, к АУГ присоединятся также эсминцы «Джейсон Данэм» и «Салливанс» (USS Jason Dunham и USS Sullivans). Также американские корабли в настоящий момент сопровождает фрегат германского ВМФ «Гессен».
Согласно заявлению Пентагона, авианосная группа численностью 6,5 тыс. моряков направлена в регион Ближнего Востока в рамках «регулярной ротации» — она должна сменить группу авианосца «Теодор Рузвельт». Это плавание стало для АУГ «Трумэна» первым после 10 месяцев ремонта и тренировок.
В задачи «Гарри Трумэна» и его свиты входит «обеспечение безопасности на море и театре совместных усилий с союзниками и партнерами», говорится в заявлении Пентагона. Также он должен будет обеспечить «возможность критического ответа и повысить уровень взаимодействия <…> и дальнейшее военно-морское присутствие [США в регионе Европы и Ближнего Востока]».
«Гарри Трумэн» и приписанное к нему 1-е крыло палубной авиации (Carrier Air Wing One) последний раз выполняли задачи в ближневосточном регионе в 2015 году — в рамках операции международной коалиции во главе с США «Непоколебимая решимость» по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). АУГ вернулась из похода в 2016 году, спустя восемь месяцев.
S&S сообщает, что «до сих пор неясно, к чему может привести этот выход в море». По данным американского командования, поход «Гарри Трумэна» является плановым.
Накануне стало известно, что российские истребители четыре раза пролетели над эсминцем ВМС США «Дональд Кук», подошедшим на 100 км к базе ВМФ России в Тартусе. Однако Пентагон опроверг эту информацию: официальный представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон назвал данные о контакте ВКС РФ и эсминца «слухами в интернете».
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что «Дональд Кук» готов нанести удар по Сирии; к нему на соединение также направился еще один эсминец — USS Porter («Портер»). Оба миноносца вооружены крылатыми «Томагавками».
Вероятность военного удара в регионе повышенная, — как сообщает НСН со ссылкой на Европейское агентство по безопасности полетов (EASA), в ближайшие 72 часа воздушное пространство над Сирией будет особенно опасным из-за возможного применения крылатых ракет американскими ВМС.
Авиакомпании России также получили предупреждение от Росавиации: в своей телеграмме агентство предупреждает, что в Восточном Средиземноморье уровень опасности полетов особенно высок «в связи с ситуацией в Сирии».
Масштаб ударов в ответ на якобы совершенную сирийскими войсками химатаку в Восточной Гуте действительно может стать значительно более серьезным. В Белом доме обсуждают, какой силы удар должен быть нанесен по Сирии. По словам источников газеты The New York Times, Трамп и его советники не уверены, что ракетная атака, аналогичная по силе прошлогоднему налету на авиабазу ВВС Сирии «Эш-Шайрат», будет достаточно эффективной.
«Исламистов слишком много»: что спасет Европу от терактов
Вашингтонские чиновники ожидают, что новые удары будут более масштабными, чем в 2017 году, — вопрос «лишь в том, насколько более масштабными».
Как сообщает ФАН, возможные варианты включают в себя увеличение количества целей для удара, а также нанесение ракетных ударов на протяжении нескольких суток.
Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее призвал «остановить зверства» в Восточной Гуте и обвинил правительство Башара Асада в организации химатаки с применением хлора в городе Думе, назвав президента Сирии Башара Асада «зверем». Российские военные опровергли сам факт химической атаки — в пробах грунта следов боевых отравляющих веществ Москва не нашла. Распространенные противниками Асада видеозаписи с якобы свидетельствами химатаки «не выдерживают критики» и постпредом РФ при ООН Василием Небензей были названы фальшивками.
США намереваются вмешаться в ситуацию в Сирии, отмечали ранее в Госдепе США и Белом доме. Россия неоднократно предупреждала, что в возможной зоне поражения американских ракет находятся российские военнослужащие — и если они пострадают, то ответ не заставит себя ждать.
«Россия предупредила как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей Соединенных Штатов о тех серьезных последствиях, которые могут быть в том случае, если эти удары будут нанесены и в ходе этих ударов, вольно или невольно, пострадают российские граждане», — заявил ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

56
Источник
Похожие новости
10 апреля 2018, 20:39
Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
08 апреля 2018, 23:09
Сирийская армия отпускает боевиков из Думы
08 апреля 2018, 13:24
«России надо прекратить поддержку властей Сирии»

Загрузка...
10 апреля 2018, 14:09
«Кук» и «Портер» идут на Сирию
07 апреля 2018, 08:09
Войны завтрашнего дня. Новые луддиты против роботов (часть вторая)
09 апреля 2018, 15:24
Зачем Асад применил против Москвы химическое оружие
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 апреля 2018, 00:09
«Профессиональные палачи»: какую роль в холокосте на Украине сыграли местные националисты
10 апреля 2018, 14:09
Большой блеф Трампа, или Кто будет «наказывать» Сирию?
07 апреля 2018, 21:09
Новые шутки об отравлении Скрипалей (Руслан Осташко: анекдоты)
11 апреля 2018, 02:54
«Настоящее пиратство»: Украина арестовала очередное российское судно за «незаконную добычу песка» в Крыму
04 апреля 2018, 16:39
«Не знаю, сколько сможем выдерживать этот ад!»: арест судна «Норд» из Крыма вынудили Черноморский флот выдвинуться в Азовское море
10 апреля 2018, 01:09
Как Госдума отказалась осудить предательство Ельцина и Горбачева
04 апреля 2018, 19:54
Константин Косачев: Последствия не понравятся украинской стороне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.