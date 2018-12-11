Труха под обоями: в Сибири от сироты требуют оплатить ремонт обрушившейся стены в муниципальной квартире

В посёлке Чаны Новосибирской области сироту Марию Юрченко судят за снос стен в выданной ей муниципальной квартире. Девушка приняла решение убрать ненесущие стены после того, как, по её словам, одна из них начала разваливаться, а куски чуть не упали на кроватку её дочери. В ответ на жалобы Марии районная администрация подала на девушку в суд, требуя восстановить перегородки. Однако после того, как история попала в федеральные СМИ, Минтруда Новосибирской области сформировало комиссию, которая постановила, что бывший собственник жилья скрыл истинное состояние квартиры.

В Новосибирской области сироту через суд заставляют заплатить за рухнувшую стену в выданной ей квартире. 19-летняя жительница посёлка Чаны Мария Юрченко получила положенное ей по закону бесплатное жильё летом 2017 года и заселилась туда с малолетней дочкой, однако вскоре выяснилось, что находиться там опасно.

Девушка утверждает, что стены выданной ей двухкомнатной квартиры не разваливались только благодаря обоям. Главной проблемой была сырость. Кроме того, стены в доме шатались, пол прогнил, а из-за высокой влажности даже постельное бельё в квартире не просыхало полностью, вспоминает Мария.

«Соседи вообще сказали, что этот дом идёт на снос, что здание аварийное, очень надеялись на расселение», — рассказала девушка RT.

В декабре 2017 года в квартире обвалилась стена. По словам Марии, это произошло после того, как семья сняла со стены гипсокартон — от сырости под ним создались благоприятные условия для размножения тараканов и других насекомых. Ночью от стены откололся большой кусок и упал в метре от кроватки годовалой дочери. Стену снесли, опасаясь, что однажды она может рухнуть на ребёнка.

После этого инцидента Мария пожаловалась на состояние квартиры в районную администрацию, и в квартиру направили комиссию. «Мне сказали убирать и остальные ненесущие стены, потому что все они состояли из трухи и оставлять их было страшно. Проблема в том, что убирать стены сказали мне просто на словах, никакой бумажки официальной не дали, а я и не попросила», — сетует Юрченко.

Теперь в администрации утверждают, что никакого разрешения на снос стен комиссия не давала, а от Марии требуют за свой счёт восстановить изначальное состояние квартиры. 7 декабря Чановский районный суд провел предварительные слушания по этому делу. Мария даже не знает, во сколько ей может обойтись ремонт квартиры.

«Дочка провалилась под пол»

По словам Юрченко, после обрушения стены и визита первой комиссии не прошло и месяца, как в доме произошло новое ЧП — под прогнившие доски пола на первом этаже провалилась дочка Марии. Девочка, к счастью, не пострадала, но в полу осталась дыра, до краёв заполненная водой.

«В дыре была вода, и очень глубоко, вода прямо до досок пола доходит. – объясняет Мария. — Я и первой комиссии жаловалась на сырость, линолеум задирала, показывала. Мне сказали, что я всё выдумываю и сама воду разлила».

Юрченко вновь обратилась в районную администрацию. Вторая комиссия посетила квартиру Марии в мае 2018 года. В ходе проверки были обнаружены и другие недостатки, в том числе большая трещина на стене в ванной комнате. Члены комиссии признали, что повреждение не связано со сносом стен. Это произошло из-за перепланировки, сделанной старыми хозяевами жилплощади — они установили на деревянный пол кирпичную стену, под весом которой пол начал проваливаться, что и привело к образованию трещины.

Тем не менее в администрации Чановского района Марии дали понять, что расселять дом никто не собирается, поскольку здание ещё не старое. Согласно документам, представленным в Чановском районном суде 7 декабря, оно было построено в 1981 году.

В то же время жильцы дома уверяют, что данные в бумагах были подделаны. По их словам, в действительности здание построили ещё в 1969 году — с тех пор здесь живёт старейший жилец дома, которому сейчас почти 90 лет.

Незаконный снос

Начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Чановского района Денис Генин рассказал RT другую версию того, как квартира сироты оказалась в аварийном состоянии. Чиновник заверил, что жильё было выдано Марии Юрченко в 2017 году в хорошем состоянии, но потом новые жильцы затеяли капитальный ремонт.

«Жильё ей давали нормальное, дом аварийным не был, он и сейчас не аварийный. Они решили сделать там капитальный ремонт, разрушили все стены, а потом всё это начали фотографировать и выкладывать в интернет», — сказал Генин.

Он подчеркнул, что входил в комиссию, которая якобы посоветовала девушке снести все ненесущие стены в квартире. По словам Генина, никакого разрешения на снос стен Марии не давали, поскольку она даже не является законным собственником квартиры — это муниципальное жильё. Для того, чтобы сделать перепланировку, Юрченко должна была получить разрешение собственника.

Денис Генин также отметил, что к моменту визита комиссии квартиру, выданную Юрченко менее года назад, было не узнать: «Был там лично, и там было разрушено все. Правда, дырок в полу не было, как сейчас в интернете выставили. Когда жильё выдавали, там был ремонт, всё красиво, полностью обоями поклеено».

Вернут старым хозяевам

После того, как история Марии Юрченко попала в федеральные СМИ, Министерство труда и социального развития Новосибирской области сформировало комиссию для проверки жилья, выдаваемого сиротам в регионе.

10 декабря региональная комиссия заявила, что у администрации Чановского района не должно быть претензий к Марии Юрченко. По мнению членов комиссии, в сложившейся ситуации виноват бывший собственник жилья, скрывший истинное состояние квартиры.

Как сообщил RT местный правозащитник Армен Аракелов, против предыдущего хозяина аварийной квартиры также был подан судебный иск.

«Они решили сейчас откладывать судебное заседание до того момента, пока не прояснится вопрос с бывшим собственником», — пояснил правозащитник.

Члены комиссии также отметили, что квартира Марии будет возвращена старому владельцу, а девушка получит новую жилплощадь.