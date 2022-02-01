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Трудовых мигрантов станет больше: Правительство раскрыло планы до 2030 года
01 февраля 2022, 18:05 • 155 • Политика
Правительство России собирается привлечь в страну трудовых мигрантов. В 2022 году для них запланировано открыть подготовительные курсы.
В планах кабмина - привлечь в страну 900 тысяч качественной трудовой силы из-за границы к 2030 году.
Подробности пока не раскрываются, но уже известно, что для трудовых мигрантов готовят специальные курсы по подготовке.
Ранее сообщалось, что в России появились частные школы для детей из семей мигрантов. Родители-иностранцы обучают подрастающее поколение "тому, что они считают нужным".
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