Трудовых мигрантов станет больше: Правительство раскрыло планы до 2030 года

Правительство России собирается привлечь в страну трудовых мигрантов. В 2022 году для них запланировано открыть подготовительные курсы.

В планах кабмина - привлечь в страну 900 тысяч качественной трудовой силы из-за границы к 2030 году.

Подробности пока не раскрываются, но уже известно, что для трудовых мигрантов готовят специальные курсы по подготовке.

Ранее сообщалось, что в России появились частные школы для детей из семей мигрантов. Родители-иностранцы обучают подрастающее поколение "тому, что они считают нужным".