Трудовые мигранты тысячами едут в Молдову

Возвращение молдаван домой добавит стране проблем

Молдаване продолжают возвращаться на родину, только в четверг в страну въехало 2445 человек, подавляющее большинство – со стороны Румынии. В аэропорт Кишинёва прибыли два чартерных рейса – из России и из Турции, доставившие домой 306 молдаван.

Все въехавшие были обследованы и заполнили эпидемиологические анкеты.

Чартерным рейсом Стамбул – Кишинёв в Молдавию вернулись 160 человек, а из Кишинёва в Стамбул отправились студенты из Турции и сотрудники дипломатической турецкой миссии.

В связи с тем, что молдаване продолжают возвращаться на родину, президент страны Игорь Додон обратился к молдавской диаспоре и призвал не пытаться вернуться домой любым способом.

«Мы помогаем гражданам страны, оказавшимся в трудной ситуации за рубежом. Молдаване продолжают возвращаться домой каждый день. Но не нужно пытаться возвращаться любыми путями, чтобы не оказаться заблокированными где-то. Вопросами возвращения граждан уполномочено заниматься только министерство иностранных дел и дипломатические представительства за рубежом. С ними и нужно держать связь. Чартерные рейсы, которые организовываются, согласованы с МИДЕИ. Никакие политики этим не занимаются, хотя и обещают вернуть кого-то домой, но не нужно этому верить. Есть и случаи обмана наших граждан, кто-то пытается заработать на этой ситуации»,

– рассказал в пятницу президент в эфире еженедельного выпуска «Президент отвечает» .

При этом глава государства признал, что вернуть всех молдаван домой не получится и это необходимо понимать – у страны нет такой возможности. Хотя Молдавия очень хочет, чтобы все её граждане вернулись и работали дома.

По мнению Игоря Додона, нынешняя ситуация с эпидемией во всём мире может дать стране новые возможности, а вернувшимся молдаванам – начать новую жизнь на родине.

«Мы будем изыскивать возможность помогать им. Это активные люди, которые смогут начать свой бизнес в Молдове, создавать рабочие места. Это вызов для всех нас, и мы вместе должны с ним справиться. Как говорят китайцы, каждый кризис – это ещё и новые возможности. После этого кризиса Европа будет другой, ЕС будет другим, но и Молдова будет другой. Было бы хорошо, чтобы 100-200 тысяч молдаван остались дома»,

– сделал вывод глава государства.

Всего же в других странах сегодня работает около одного миллиона молдаван. Их возвращение грозит не только появлением новых очагов коронавирусной инфекции на родине, но и дополнительным ударом по молдавской экономике, которая держалась на плаву во многом благодаря денежным переводам трудовых мигрантов, составляющим до 25% ВВП.