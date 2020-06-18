Трудовой кодекс дополнят в части удаленной занятости

В Трудовом кодексе должны появиться новые положения, реализующие удаленную занятость, заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев в среду, 17 июня.

Парламентарий подчеркнул, что после принятия поправок в Конституцию и общенародного обсуждения законопроекта о дистанционной работе, которое организует «Единая Россия», должен появиться новый документ, касающийся Трудового кодекса.

Для сотрудников на удаленке и в офисах предусмотрены одинаковые дисциплинарные взыскания. Штрафовать удаленного работника не могут, «это предмет гражданско-правовых, а не трудовых отношений», уточнил Исаев.

16 июня Госдума внесла поправки в закон регулировании удаленной работы. Определяется три вида дистанционной занятости: постоянная, временная и комбинированная. Кроме того, законопроект предполагает право сотрудника на удаленке быть офлайн.