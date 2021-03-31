Трудовой год: Путин поручил восстановить уровень занятости к концу 2021-го

Ради сохранения занятости Владимир Путин не исключил возможность национализации предприятий, которые со сбоями выполняют гособоронзаказ . Об этом он заявил во время церемонии подписания Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы. По планам президента, к концу этого года рынок труда нужно восстановить до уровня 2019-го. Для создания новых рабочих мест необходимо использовать все имеющиеся инструменты, включая механизмы удаленной занятости. Эксперты не уверены, что за год получится полностью восстановить показатели, однако цифры должны приблизиться к докризисным значениям . В последний день марта президент также провел совещание с правительством, на котором затрагивались бюджетные вопросы, а также проблемы паводков и пожаров.

Сохранить рынок

В церемонии подписания соглашения президент участвовал удаленно — по видеосвязи. Документ завизировали председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По словам Владимира Путина, это общественно значимый документ, который напрямую затрагивает интересы более 70 млн россиян, работающих в разных секторах экономики . В текст соглашения включены приоритетное финансирование развития и поддержки человеческого капитала, а также отраслей социальной сферы, сокращение бедности и снижение налоговой нагрузки на малоимущих, сообщил Михаил Шмаков. В документе, в частности, зафиксировано, что МРОТ должен быть выше прожиточного минимума.

Слаженная работа между властями, профсоюзами и работодателями сейчас необходима для преодоления негативных последствий пандемии. Так, президент отметил, что уже к концу этого года нужно восстановить рынок труда до показателей 2019-го. По итогам 2020 года уровень безработицы в России, рассчитываемый по методологии МОТ, вырос на 1,2 п.п. и составил 5,8%. Примерно такой уровень безработицы наблюдался последний раз в 2015 году (5,6%), то есть путь в 1 п.п. — с 5,6% до 4,6% по итогам 2019-го — занял четыре года, пояснила «Известиям» руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Однако это не значит, что и в этот раз восстановление рынка труда займет несколько лет — ситуация прошлого года довольно уникальна.

Церемония подписания Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством на 2021–2023 годы (в режиме видеоконференции) Фото: Пресс-служба администрации Президента РФ/kremlin.ru

— Уже к ноябрю 2020-го ситуация стала восстанавливаться, хотя не везде и не до прежних уровней. Тем не менее, провал отыграли примерно на треть за полгода. Дальше, возможно, восстановление будет идти не так быстро, и за год может не получиться полностью восстановить ситуацию, но цифры должны приблизиться к докризисным значениям , — считает Елена Анисимова.

По ее словам, важно учитывать не только среднее состояние по стране, но и ситуацию в регионах. В некоторых из них безработица не выросла или выросла не так значительно , например, в Смоленской, Брянской, Ростовской областях, Татарстане, Алтайском, Хабаровском и Приморском краях, а также на Сахалине.

В других же субъектах она увеличилась на треть и более. И если для Москвы и Петербурга рост не выглядит критичным, так как происходит с очень низких уровней, то в части других регионов резкий подъем безработицы происходит с более высокой базы . Можно выделить несколько субъектов, показатель в которых был выше 4,6% (среднее по стране) на начало прошлого года и вырос более, чем на треть по его итогам. Например, Ярославская, Мурманская, Волгоградская, Томская, Омская области. С очень высокого уровня (более 10%) сильно выросла безработица в Тыве и части Северо-Кавказских регионов. Однако это не означает, что им будет труднее всего восстановиться. В случае запуска новых инвестпроектов (а в соглашении речь идет о готовности бизнеса вкладывать свой капитал) наверстать упущенное можно достаточно быстро, подытожила эксперт.

Государство тем временем окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году. Речь идет о возмещении части расходов на выплату зарплат таким работникам : на каждого в течение полугода работодателю перечислят три МРОТ, заверил Владимир Путин. При этом для создания новых рабочих мест надо использовать все имеющиеся инструменты, включая механизмы удаленной занятости, уверен он. По данным министерства труда, в РФ в дистанционном формате сейчас трудятся свыше 3 млн граждан.

Нужный контроль

Президент во время мероприятия в целях сохранения занятости также согласился с возможностью национализации предприятий, которые со сбоями выполняют гособоронзаказ . С предложением выступил Михаил Шмаков. Президент отметил, что «здесь вообще все понятно, кроме эффективности со стороны менеджмента, потому что деньги государственные выделяют исправно, ритмично, без всяких задержек, а сбои бывают ».

С одной стороны, это способно стать дополнительным мотивирующим фактором для частных предприятий, которые участвуют в исполнении гособоронзаказа. С другой, нельзя исключать рисков перераспределения ренты или даже прав собственности на эти предприятия, считает управляющий партнер «BMS Group» Алексей Матюхов.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин (слева направо) во время видеоконференции с президентом РФ Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Дело в том, что обязательное условие при выполнении гособоронзаказа — перечисление средств через спецсчета, к которым у предприятий нет доступа до полного выполнения работ. Приемка находится во власти заказчика, что не исключает злоупотреблений. И это может использоваться недобросовестными представителями заказчика в том числе для шантажа и получения дополнительной незаконной ренты в рамках этого формата государственно-частного партнерства , — пояснил он «Известиям».

Между тем, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов призывает пристальнее следить в целом за крупными предприятиями, которые были приватизированы , но никак не помогают развитию социальной сферы, а ориентированы только на получение дохода.

— Ряд экологических ЧП служат подтверждением, что контроля не хватает, — сказал сенатор «Известиям».

Владимир Путин также призвал подумать о расширении программ льготного лечения и реабилитации работников в профсоюзных и корпоративных санаториях и домах отдыха . По его словам, такие путевки должны предоставляться, прежде всего, людям, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме и имели серьезные осложнения. Президент раскритиковал бизнесменов, которые в погоне за прибылью не заботятся о своих работниках.

— Но нормальный современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый, дикий капитализм без заботы о людях, работниках неприемлем абсолютно, потому что в конечном итоге это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса, — сказал Владимир Путин .

Кроме того, президент предложил наращивать совместную работу отечественных компаний, профсоюзов, движения WorldSkills, чтобы программы переподготовки кадров стали доступными и помогали получать дополнительные навыки или новую специальность.

Спасательные операции

В этот же день Владимир Путин провел совещание с членами правительства. В начале мероприятия он затронул проблему Башкирской содовой компании (БСК) . Ранее Генпрокуратура в ходе проверки, которая проводилась в связи с утратой контроля государства над ее активами, выявила нарушения законодательства о приватизации. В соответствии с решением суда около 96% акций компании были переведены в собственность РФ. Владимир Путин поручил кабмину передать 38,3% акций БСК в собственность региона, 11,7% — в доверительное управления структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики.

Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства Фото: Пресс-служба администрации Президента РФ/kremlin.ru

Также на совещании обсуждались природные катаклизмы. По данным властей, в зону возможного подтопления в этом году могут попасть до 5 тыс. населенных пунктов, в которых проживает порядка 1,5 млн человек . Между тем, уже начался пожароопасный сезон в 11 субъектах РФ . Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что около 8 тыс. населенных пунктов и 1,5 тыс. детских лагерей взяты на контроль ведомства. Первые пожары начались еще в январе в Краснодарском и Приморском краях. По словам главы Минприроды Александра Козлова, весной высокий уровень пожароопасности ожидается на Северном Кавказе, Урале, Дальнем Востоке и Сибири. С наступлением лета ситуация может ухудшиться в Приволжье, центре и на юге России.

С членами кабмина президент также затронул вопросы лесного комплекса. Так, с 2022 года в России начнет действовать запрет на экспорт круглого леса . Эта древесина будет оставаться в стране для глубокой переработки. Владимир Путин поручил оценить потребность лесопромышленников в дополнительной помощи со стороны властей.

— Запрет на экспорт необработанной древесины очень важен, потому что мы тратим свое сырье, но мало получаем от этого. Это позволит повысить доходность, создать рабочие места и увеличить зарплаты . Что касается отслеживания экспорта древесины: мы приняли в прошлом году ключевой закон о цифровизации лесной отрасли. Он будет реализовываться в течение нескольких лет. Но планируемое совершенствование ЛесЕГАИС позволит обеспечить этот контроль, — рассказал «Известиям» председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Владимир Путин также поручил детально проработать механизм продажи изъятой у нелегальных лесорубов древесины. По его словам, важно, чтобы к этому процессу не подключались сами преступники. Между тем, правительство намерено возродить в РФ институт лесной охраны. Благодаря этому будет обеспечено патрулирование территорий на постоянной основе, считает вице-премьер Виктория Абрамченко.

После обсуждения текущей повестки участники совещания перешли к основной теме встречи — финансирование программ развития регионов. По мнению министра финансов Антона Силуанова, ситуация с бюджетами субъектов нормализовалась и прирост собственных доходов наблюдается в 71 из них . Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил использовать средства ФНБ на расширение программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах.