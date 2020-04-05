Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 серьёзно ударило по мировой экономике. Последствия пандемии могут серьёзно изменить рынок труда. Согласно результатам исследований экспертов Института прогрессивного образования, с которыми ознакомился RT, под ударом окажутся не только работники сферы туризма, которая наиболее сильно пострадала от коронавируса и мер по борьбе с ним, но и представители других специальностей. Какие профессии станут менее востребованы и в каких областях вырастет конкуренция — в материале RT.

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса. Результаты анализа есть в распоряжении RT.

Исследование показало, что в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы. Туризм стал одной из самых пострадавших от пандемии сфер — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу, и уже в этом году аналитики ожидают крупную кадровую перестройку и чистку в этой области.

Между тем остановка международного и внутреннего сообщения уже стала причиной того, что ряд авиакомпаний находятся на грани банкротства. Это может привести к выходу на рынок труда большого числа опытных профессионалов, что повлечёт за собой сильный рост уровня конкуренции.

Такая же ситуация может сложиться и в сфере фитнес-индустрии. По мнению экспертов института, после окончания режима самоизоляции многие фитнес-центры не смогут охватить клиентуру в полном объёме и масса опытных инструкторов будут вынуждены искать работу, так что молодые специалисты станут неконкурентоспособными.

РИА Новости

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Кроме того, распространение коронавируса и принимаемые против этого меры властей могут подтолкнуть процесс автоматизации и цифровизации рабочего процесса, который начался задолго до пандемии. Также развиваются онлайн-сервисы, которые позволяют людям выполнять целый ряд задач, не прибегая к помощи специалистов.

В связи с этим под удар попадут представители целого ряда профессий, в том числе младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.

Работники полиграфии также попали в зону риска, поскольку предприятия малого и среднего бизнеса и частные заказчики будут оптимизировать расходы и переходить с дорогостоящего офлайн-производства на более экономичные электронные продукты.

Аналитики также предупреждают, что период после окончания пандемии станет сложным для работников сфер моды, визажа и стационарного общепита.

«Сейчас трудно прогнозировать, какая отрасль испытает шок спроса на кадры. А вот шок предложения, кажется, коснётся очень многих областей. Выпускникам при выборе вуза стоит учитывать факторы текущих изменений в мировой экономике и сфере занятости России», — считает руководитель Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Некоторые отрасли быстро вернутся в строй

По мнению генерального директора Русской кадровой ассоциации Анны Стариковой, пандемия коронавируса и общая экономическая нестабильность ударили практически по всему рынку труда.

«Даже IT-специалисты оказались затронуты. Хотя, казалось бы, всё уходит в онлайн и айтишники должны быть востребованы. Но платёжеспособный спрос на такие услуги тоже упадёт», — пояснила она.

Кроме того, по словам Стариковой, популярный сейчас онлайн-сегмент, как ни странно, тоже испытывает сложности.

«Даже те люди, которые изначально были онлайн (авторы обучающих программ, тренингов, ведущие вебинаров и тому подобное), тоже чувствуют спад спроса. Очень сильно возрастает конкуренция», — объяснила она.

При этом некоторые отрасли, по мнению эксперта, довольно быстро вернутся в строй.

«Часть людей, деятельность которых не может протекать онлайн, сейчас находятся в вынужденном простое. Мы говорим о парикмахерах, косметологах, маникюрных мастерах и других, то есть обслуживающем персонале. После пандемии на рынок выйдет большое количество специалистов, которые просто по определению не могут найти себя в онлайн-режиме», — считает Анна Старикова.

Государственная поддержка

Для того чтобы поддержать и работников, и работодателей в период борьбы с коронавирусом, со стороны государства уже инициирован ряд мер.

В частности, введена возможность отсрочить налоговые платежи для представителей отраслей, наиболее затронутых пандемией.

Продление нерабочих дней до конца апреля предусматривает сохранение заработной платы для всех работников, ранее подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе своего обращения.

Кроме того, для россиян, которые уже лишились работы из-за ситуации с коронавирусом, в некоторых регионах организована дополнительная финансовая поддержка.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, в сложившейся ситуации крайне важно выстраивать диалог между государством и работодателями. Это поможет, в частности, сохранить квалифицированные кадры, отметил он.

«Можно говорить о том, что спрос на услуги перечисленных специалистов восстановится тогда, когда будет снят карантин... Ситуация будет похожа на 2008—2009 годы. И скорее всего, мы увидим восстановление потребностей в том же объёме по этим профессиям только через год», — констатировал эксперт.