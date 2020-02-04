Трудовая инфекция: правила депортации больных мигрантов вносят в закон

Решения о депортации иностранцев, у которых выявлены опасные для общества заболевания, смогут принимать МВД, Минздрав, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора. Они же будут определять и порядок выполнения международных договоров РФ о передаче государствам больных граждан. Такие положения содержит разработанный Министерством внутренних дел законопроект (есть в распоряжении «Известий»), который вносит особо опасные заболевания в число причин для депортации. Документ уже готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы. Врачи и правозащитники считают, что в случае принятия поправок при их выполнении важно соблюсти как права человека, так и национальные интересы страны.

Выдворят по порядку

МВД России подготовило поправки в статьи 31, 32.2 и 34 закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», сообщили «Известиям» в правительстве. Документ наделяет федеральные органы власти полномочиями по «определению порядка исполнения решений об административном выдворении за пределы РФ иностранных граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих». Речь идет об утвержденном кабмином списке из 16 вирусов, в число которых вошли чума, холера, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и коронавирус.

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— Законопроектом предлагается установить полномочия МВД России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти по определению особенностей перевозки иностранных граждан и лиц без гражданства, страдающих инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, при исполнении решений о депортации или реадмиссии, — добавили в пресс-службе правительства.

В частности, таким правом будут наделены также Минздрав, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора. Они будут отвечать и за выполнение Россией международных договоров в части депортации таких граждан. Сам порядок выдворения заболевших иностранцев из РФ будет определяться этими ведомствами совместно с Минюстом. Согласно плану законопроектной деятельности правительства на 2020 год, документ будет представлен кабмину в марте, а уже в мае внесен на рассмотрение Госдумы.

«Сегодня в России нет закона, определяющего порядок исполнения решений о депортации и административном выдворении за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих», говорится в пояснительной записке к документу.

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Также в кабмине отметили, что при выдворении больных граждан за пределы РФ им необходимо предоставить лечение, сопровождение и перевозку. Кроме того, необходимо выработать требования по соблюдению мер личной и общественной гигиены, правил поведения в общественных местах такими гражданами и должностными лицами. Как считают в правительстве, отсутствие закона негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке и гигиенической безопасности россиян.

Надо принимать

«Единая Россия» поддержит законопроект, так как речь идет о безопасности россиян, заявил «Известиям» первый зампред думской фракции партии Андрей Исаев.

— Такой закон, безусловно, нужен. Этому пример и распространение коронавируса, и предыдущие инфекции — свиной и птичий грипп, атипичная пневмония. Мир стал глобальным, вопросы безопасности в нем требуют от государства принятия мер по защите своих граждан, — пояснил «Известиям» парламентарий.

В ходе беседы депутат напомнил о предложении Михаила Мишустина депортировать иностранцев, больных коронавирусом. Об этом глава кабмина завил 3 февраля, отметив, что передвижение граждан КНР через границу уже ограничено, а больные, у которых выявлено заболевание, изолированы и получают необходимую помощь.

Готовы поддержать документ и в «Справедливой России», где законопроект считают уже запоздавшим.

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

— У нас в стане до сих пор нет нормативных актов, которые регулировали бы вопрос депортации таких мигрантов. Этот закон просто необходим, и мы его поддержим, — заявил «Известиям» замглавы фракции СР Михаил Емельянов.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов также полагает, что его партия может поддержать законопроект. Речь идет о безопасности и экономии федерального бюджета, который страна тратит на больных иностранных граждан, подчеркнул депутат. По его словам, либерал-демократы уже выступали с предложением, чтобы трудовые мигранты платили страховой взнос перед въездом в страну на случай их депортации.

В КПРФ «Известиям» сообщили, что сначала хотели бы ознакомиться с текстом законопроекта.

Представители медицинского сообщества и правозащитники пока оценивают документ осторожно.

— На мой взгляд, всех больных иностранцев надо лечить у нас. Лично я считаю, что никакой необходимости в депортации нет, это насилие над людьми. Если говорить о коронавирусе, то им болеют только китайцы, ни одного случая у россиян выявлено не было. Поэтому паниковать не стоит, — заявил «Известиям» член президиума Национальной медицинской палаты, доктор медицинских наук Юрий Комаров.

Член СПЧ Александр Брод полагает, что государству нужно учесть интересы всех сторон.

— Иностранный гражданин должен иметь право на медицинскую помощь пока он находится на территории РФ, а его права человека не должны нарушаться. С другой стороны, государство обязано защищать свою национальную безопасность, в том числе от тяжелых вирусных заболеваний, которые приводят к летальному исходу и стремительно распространяются, — считает правозащитник.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По его мнению, сначала нужно дождаться, когда законопроект будет внесен в Госдуму и только после этого давать ему оценку.

До сих пор выдворение больных иностранцев в РФ происходило на основании инструкции Роспотребнадзора от 14 сентября 2010 года, согласно которой мигранты могли лишиться разрешений на проживание и работу в России, если они больны особо опасными заболеваниями. Впрочем, у них был шанс остаться в стране при наличии на руках договора с медицинским учреждением о проведении лечения до выздоровления или иных документов, подтверждающих, что они не больны. Как отмечают эксперты, точных данных о том, сколько сегодня в России зараженных тем или иным вирусом мигрантов, нет, поскольку они сами не заинтересованы заявлять о своих болезнях.

Как ранее со ссылкой на специалиста по борьбе с туберкулезом и иными эпидемиологическими заболеваниями Всеволода Храмцова сообщала «Российская газета», в 2013 году 14% трудовых мигрантов болели туберкулезом, гепатитом, сифилисом и СПИДом или являлись носителями других инфекций.