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Трудный выбор
04 июля 2018, 01:09 • 59 • Карикатуры
Переименование некоторых российских воинских частей вызвали растерянность у украинских властей, которые усмотрели в подобных действиях "претензии на земли других народов".
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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