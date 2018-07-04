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Трудный выбор

04 июля 2018, 01:09  •  59 • Карикатуры

Переименование некоторых российских воинских частей вызвали растерянность у украинских властей, которые усмотрели в подобных действиях "претензии на земли других народов".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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