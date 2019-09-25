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Трудные времена ждут Грецию...

25 сентября 2019, 03:39  •  62 • В мире
Под жёстким давлением Вашингтона и Брюсселя
Результатом досрочных парламентских выборов в Греции стало громкое поражение коалиции радикальных левых (блок СИРИЗА). 8 июля лидер коалиции Алексис Ципрас сложил полномочия премьер-министра. Пришедшая к власти консервативная партия «Новая демократия» (получила в парламенте 158 мест из 300) немедленно приступила к инвентаризации доставшегося ей хозяйства. Ещё в июне Еврокомиссия подготовила доклад по ситуации в греческой экономике, обнаружив в бюджете страны «дыру» в 4,75 млрд евро. Проблем скопилось столько, что их решение в среднесрочной перспективе просто невозможно.
9 августа парламент, заслушав министра труда Янниса Вруциса, законодательно ограничил максимальный размер месячной пенсии суммой в 4,6 тыс. евро. Как выяснилось, в стране, находящейся в глубокой долговой яме, бывшие государственные служащие получают пенсии в размере 10, 15 и даже 24 тысячи евро в месяц! После внесения парламентом соответствующей поправки депутаты от СИРИЗА покинули зал заседаний, назвав решение «популистским». Эти радетели прав сограждан, очевидно, не в курсе, что 8 из 10 пенсионеров в настоящее время едва сводят концы с концами. Треть из 1,9 млн пенсионеров получают около 370 евро в месяц, что ниже прожиточного минимума. Люди поставлены на грань выживания; в большинстве жилых домов нет центрального отопления, зимой в помещениях очень холодно, и многие включают электронагреватели, а летом жаркая погода вынуждает пользоваться кондиционерами – в итоге приходят счета за электричество на сумму 180-220 евро. А ещё надо платить за питание, транспорт, телефон…
Запредельная цена на коммунальные услуги – прямой результат деятельности кабинета Ципраса. Основным поставщиком энергоносителей в Грецию долгие годы была Россия. Так, в 2015 году «Газпром» поставил 1,98 млрд куб. газа при потребности страны в 2,72 млрд. Однако затем Афины присоединились к кампании по достижению «независимости» рынка Европы от российского газа. Решение греческих властей принималось под жёстким давлением Вашингтона и Брюсселя.
17 мая 2016 года в Салониках в присутствии премьера А. Ципраса, спецпосланника Госдепартамента США А. Хокстайна и вице-президента Еврокомиссии М. Шефчовича состоялась церемония, посвящённая началу строительства греческого участка Трансадриатического газопровода (ТАП). Этот проект стоимостью 45 млрд. долларов предусматривает поставку азербайджанского газа с месторождения «Шах-Дениз 2» в Италию. Длина трубопровода по греческой территории составляет 880 км, на его сооружение Афины получили инвестиции в размере около €2 млрд. Минэнерго Греции поспешило с заявлением, что газопровод даст хороший экономический эффект: будут созданы 8-10 тыс. рабочих мест, а греческие компании будут участвовать в работах и в поставках строительных материалов. Власти старательно не упоминали главного – по условиям договора никаких платежей за прокачку транзитного газа не предусмотрено! Более того, и газа Греция тоже не получит – первоначальная мощность газопровода составит 10 млрд. кубометров в год, и весь этот газ предназначен Италии. Оговорено, что при увеличении мощности до 20 млрд вопрос об отборе газа для греческих нужд может быть рассмотрен, но когда это произойдёт, неизвестно. А Турция уже заявила, что крайне заинтересована в наращивании поставок газа из Азербайджана для собственных нужд и рассчитывает на приоритетные контракты.
Фото: сайт Еврокомиссии
Греческие власти сделали всё, чтобы лишить страну гарантированных поставок российского газа по второй ветке «Турецкого потока» мощностью свыше 15 млрд кубометров в год, а когда руководство «Газпрома» приняло решение строить экспортную ветку в Европу через Болгарию и Сербию, в Афинах стали лихорадочно искать новые варианты, включая экзотические.
Большие надежды там возлагают на разработку шельфовых месторождений Кипра, но перспективы выглядят туманно. Во-первых, сжиженный кипрский газ начнёт поступать на европейский рынок в лучшем случае не ранее 2022 года. Во-вторых, газоносный пласт на месторождении «Афродита» залегает на глубине 6000 м ниже морского дна при глубине моря 1700 м, а месторождение «Левиафан» располагается в 135 км от израильского берега, где глубина моря превышает 1600 метров, а газоносные пласты находятся ещё глубже – до 7200 метров ниже дна моря.
В 2017 году было объявлено о планах строительства для приёма СПГ терминалов «Кавала» (в Эгейском море) и «Александруполис» мощностью соответственно 5 млрд и 6,1 млрд кубометров в год в расчёте на алжирский газ, но, похоже, этим футуристическим проектом будет заниматься следующее поколение греческих эффективных менеджеров.
Природа щедро одарила Грецию, и доходы от иностранного туризма составляют более четверти ВВП страны. По данным местного института конфедерации туризма (INSETE), в сфере туристического бизнеса в последние годы занято от 36,7 до 44,2 проц. трудоспособного населения, особенно молодёжь. Греция не создала в экономике никакого другого важного сектора, за исключением, возможно, судоходства (на его долю приходится около 7 процентов ВВП). И прежний кабинет решил, что самым простым и беззатратным способом увеличить поступления в казну является повышение налогов на отельеров, введение дополнительных «туристических сборов» и других подобных методов делать деньги из воздуха. На рынке туристических услуг отреагировали и резко подняли цены. Так, если 2-3 года назад в Афинах даже в высокий сезон можно было снять номер за 30-40 евро, то теперь минимальная цена за очень скромный отель в далеко не самом благополучном районе составляет 50 евро. На некоторых курортах цены и вовсе вышли за пределы разумного – 700-900 евро и более за ночь, а владельцы частных пляжей установили для иностранцев плату за вход в выходные и праздничные дни в размере 60-70 евро.
Результат оказался обратным ожидаемому – в столичных отелях было отмечено падение заполняемости на 3,8%. Если в 2018 году Грецию посетили 4,38 млн жителей Германии, потративших 2,962 млрд евро, то в текущем году западные туристы предпочитают Египет и Турцию, где можно отдохнуть и лучше, и гораздо дешевле. В итоге резервирование туристами из Германии на Крите снизилось в июле на 6 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а на Родосе – на 5 процентов. Одновременно туры из ФРГ в Хургаду выросли на 11 проц.
Особую остроту приобретает для Греции проблема мигрантов. Если количество официальных беженцев власти определяют в 50-60 тысяч, то число нелегалов не берётся назвать никто. По данным Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR), с начала года в Грецию только из Турции прибыло более 29 тыс. нелегалов.
Помимо средств, выделяемых по линии UNHCR, в 2017 году Еврокомиссия направила Греции 352 млн евро для решения вопросов, связанных с миграционным кризисом, затем ещё 509 миллионов для поддержки соответствующих программ на период до 2020 года. Предполагалось, что ежемесячно на руки мигранты должны получать до 399 евро наличными, а ответственность за размещение и содержание беженцев в Греции лежит на Национальном центре социальной солидарности (EKKA) и Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Однако спецпредставитель греческого правительства по вопросам беженцев Георгиос Кирицис заявил: «В Еврокомиссии могут говорить что угодно относительно цифр, но реальность совершенно иная. Европейские деньги не предоставляются правительству Греции, и около половины из них идут на финансирование западных НПО, работающих с мигрантами».
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Заместитель министра по делам защиты граждан Георгиос Кумутсакос призвал Евросоюз к созданию в ЕС новых механизмов, «нацеленных, с одной стороны, на справедливое распределение мигрантов, а с другой стороны, на более эффективную политику по их возвращению на родину». Чиновник подчеркнул, что «Греция уже исчерпала свои возможности…».
Греческие власти резко сократили выплаты мигрантам, а некоторые категории и вовсе лишились помощи. Вскоре то же может ожидать и граждан Греции – возможности для миграции в Германию у них перекрыты, возвращаться на родину они не намерены, и эксперты прогнозируют резкий рост криминальной активности. В местных СМИ уже активно обсуждают ситуацию на острове Лесбос, где мигранты по своей численности превысили местных жителей, и полиция выезжает на вызов только в усиленном составе и очень осторожно.
Трудные времена ждут Грецию…
Антон ВЕСЕЛОВ

Фонд Стратегической Культуры

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