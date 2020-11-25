Трудности удалёнки: почему россияне стали больше работать без дополнительной оплаты труда

По данным Минтруда, около 3,7 млн россиян работают из дома — работодатели не спешат возвращать сотрудников в офисы, опасаясь вспышки заболеваемости коронавирусом. По официальной статистике, в прошлом году эта цифра была в 100 раз меньше — всего 30 тыс. человек. Госдума готовит поправки в Трудовой кодекс, которые установят правила работы на удалёнке. О том, как изменится дистанционная работа в следующем году и с какими трудностями столкнулись россияне при работе из дома, — в материале RT.

В период пандемии количество россиян, официально работающих из дома, по данным Минтруда, увеличилось более чем в 100 раз: с 30 тыс. до 3,5 млн человек.

Семьям пришлось менять привычный образ жизни, когда сразу и родители, и дети стали работать и учиться дистанционно. Как отмечают эксперты, в связи с этим возросла нагрузка на работающих женщин, которые вынуждены одновременно работать и ухаживать за детьми.

Помимо бытовых трудностей, работники столкнулись с необходимостью быть на связи с работодателем в неурочное время, а ученики — с отсутствием компьютеров и интернета.

RT рассказывает, как в России решают проблемы удалённой работы и образования и что может измениться в законодательстве в связи с массовой удалёнкой.

«Без компьютера никуда»

Мария Кубышкина из города Славска Калининградской области воспитывает девять детей. Весной этого года пять из них одновременно ушли на дистанционное обучение, однако на тот момент в семье был только один старенький ноутбук.

«Детям пришлось учиться через телефоны. При этом старшая дочь ещё и заканчивала девятый класс, готовилась к выпускным экзаменам», — рассказывает Мария RT.

Семье повезло: 14-летний житель их города Сергей Верзов в этом году запустил свой благотворительный проект по обеспечению людей компьютерами. Школьник ремонтирует старые компьютеры и собирает новые, а потом дарит их тем, кто не может сам приобрести технику.

«Я увидела в соцсетях ролик, в котором Серёжа привозил собранный компьютер в семью, и обратилась к нему — думала, что куплю у него компьютер подешевле. В итоге Серёжа подарил нам ноутбук, компьютер и игровую приставку. Дети, кто учится в школе, стали пользоваться компьютерами по очереди. Вся техника отлично работает до сих пор», — говорит Мария.

В этом учебном году её дети тоже уходили на дистанционку, но ненадолго, на две недели. Сейчас все они снова учатся очно.

Сам Сергей Верзов говорит, что спрос на компьютеры не упал даже с началом летних каникул — тогда к нему обращались ученики, которые весной не могли учиться из-за отсутствия техники, летом им надо было проходить итоговую аттестацию.

«Даже те, кто учится сейчас в школах очно, получают много заданий, которые надо выполнять с помощью интернета, поэтому без компьютера сейчас никуда», — говорит собеседник RT.

О своём проекте Сергей рассказывает на YouTube-канале. Комплектующие для компьютеров ему присылают со всей России, иногда вместе с родителями он сам ездит по области, чтобы забрать старые компьютеры, из которых затем сделает новую технику.

О проблеме с дистанционным образованием из-за отсутствия интернета в этом году рассказал блогер и студент Алексей Дудоладов из деревни Станкевичи Омской области.

Студент Омского института водного транспорта записал видеообращение к губернатору Александру Буркову, в котором рассказал, что с начала этого года ему приходится регулярно забираться на берёзу в соседнем лесу, чтобы выйти на связь с преподавателями.

«Вообще-то, мы и раньше жили без сети, но, когда меня перевели на удалёнку, вопрос с интернетом, чтобы подключиться хотя бы к Zoom с преподавателями, встал очень остро. В нашей деревне живут 39 человек, и, чтобы выйти в интернет, надо выйти не только из дома, но и за пределы Станкевичей», — поясняет Дудоладов RT.

Своё видеообращение Алексей выложил на странице в TikTok, где у него более 100 тыс. подписчиков — он прославился в сети благодаря роликам о сельской жизни.

После того как ролик набрал популярность в соцсетях, с Дудоладовым встретился губернатор области. В пресс-службе областного правительства сообщили, что по итогам встречи было принято решение до конца этого года установить на телевизионной вышке усилитель, который позволит жителям села Станкевичи и ещё двух близлежащих деревень иметь доступ к интернету.

По данным Минпросвещения, сейчас на полностью очном обучении в России находится около 70% школ.

«В большинстве остальных школ применяется смешанный формат очного обучения и обучения с использование дистанционных технологий. Как правило, это перевод на дистанционное обучение только определённых классов», — пояснили в ведомстве в ответ на запрос RT.

Там также отметили, что дистанционное обучение не сможет заменить «традиционный формат и общение в стенах школы», поэтому все сообщения о вводе постоянного режима дистанционки в стране являются ложными.

Зарплату снижать нельзя

Что касается трудоустроенного населения, то в ноябре, по данным Минтруда, удалённо работали 3,7 млн человек — 7% от всех официально трудоустроенных граждан. Такие цифры озвучил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Сейчас в Госдуме рассматривается проект поправок, касающихся удалённой работы. В июле этого года нижняя палата парламента одобрила поправки в первом чтении.

Авторы инициативы предлагают урегулировать три режима работы: дистанционный, временный дистанционный, при котором сотрудника переводят на работу из дома на определённый период, и комбинированный дистанционный. Последний вариант работы предполагает, что сотрудник договаривается о днях, когда он может не появляться в офисе и работать из дома.

Инициатива предполагает, что работодатель сможет переводить сотрудников на удалёнку без их согласия в случае чрезвычайных ситуаций, при этом он будет обязан обеспечить их необходимым оборудованием или возместить затраты на его покупку.

В законопроекте также оговаривается, что перевод сотрудника на работу из дома не может стать основанием для снижения ему зарплаты. Кроме того, предлагается узаконить право работодателя уволить дистанционного сотрудника, если он не выходит на связь в течение двух рабочих дней без уважительной причины.

Госдума планирует принять законопроект до конца этого года. В этом случае поправки в ТК могут вступить в силу уже с 1 января 2021 года. 25 ноября проект прошёл второе чтение.

Президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР) и член Совета при президенте РФ Борис Кравченко считает, что в стране назрела необходимость законодательных поправок в этой сфере. Так, он отмечает, что с переходом на удалённый режим всё больше россиян вынуждены работать дополнительно без оплаты сверхурочных.

«Работодатель настаивает на том, чтобы иметь постоянный доступ к работнику даже в те часы, которые являются нерабочими. При этом часто он игнорирует право работника на дополнительную оплату труда, если он работает в неурочные часы из дома. Это происходит из-за того, что при переходе на новый режим не согласовывается график работы», — рассказывает RT Кравченко.

По его мнению, таких проблем удастся избежать, если при переходе на удалённую работу сотрудник и работодатель заключат отдельное соглашение, в котором будут прописаны все изменения, связанные с рабочими часами и оплатой труда. Важно внести эти поправки в Трудовой кодекс, отмечает собеседник.

«Всё приходится делать одновременно»

В КТР отмечают, что работе из дома нередко мешают бытовые трудности. Это может быть связано с тем, что все члены семьи одновременно перешли на дистанционную работу и обучение.

«Комиссия по гендерному равенству КТР отмечает, что в семьях повышается уровень конфликтности из-за того, что оба родителя остаются дома на удалённой работе: людям приходится долго находиться вместе в те часы, которые они привыкли проводить отдельно друг от друга. Кроме того, повысилась нагрузка на работающих женщин, потому что они вынуждены совмещать удалённую работу, заботу о детях и обязанности по дому», — пояснил Борис Кравченко.

Евгения Силиванова из Перми стала работать удалённо полное время с марта этого года. При этом ей пришлось помогать с домашним заданием своей дочери, которая стала учиться дистанционно, а также ухаживать за двумя младшими детьми.

«У нас в семье есть представители всех групп, которые перешли на дистанционку: я работаю удалённо, муж работает в офисе и при этом учится на заочном, среди детей у нас есть школьник, детсадовец и просто маленький ребёнок, — рассказывает Евгения RT. — Когда мы ушли на карантин, то первые полтора-два месяца вообще не выходили из дома. Самым сложным было организовать графики всех членов семьи так, чтобы никто никому не мешал».

По словам Евгении, выход они нашли в том, чтобы придерживаться прежних графиков: «Например, мои дети помимо учёбы занимались танцами, английским и рисованием. Мы старались сделать так, чтобы эти занятия у них проходили в то же время, что и раньше».

Собеседница RT отмечает, что постепенно время работы для неё сместилось на вечер, когда дети спят.

«Я постоянно занимаюсь несколькими делами одновременно и знаю, что так делают большинство родителей, особенно школьников. Днём я могу работать и одновременно помогать дочке с домашним заданием. А вечер и ночь — время, когда мы с мужем выполняем серьёзную работу, которая требует сосредоточенности и внимания», — говорит она.

Несмотря на это, Евгения уверена, что работа на удалёнке гораздо проще, потому что ей не приходится тратить время на то, чтобы отвезти детей на занятия и кружки и привезти их домой.

«Раньше мне приходилось совершать 150 перемещений за день: у всех детей свои занятия, в разное время и разные дни. Плюс надо было ездить и по своей работе — и всё это с маленьким ребёнком в машине. С началом удалённой работы и дистанционного обучения я стала экономить очень много сил, которые раньше уходили на перемещения по городу», — говорит Евгения.