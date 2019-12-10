|
Трудности перевода
10 декабря 2019, 18:39 • 78 • Карикатуры
В Ленинградской области чиновница Александра Позднякова нецензурно выругалась на встрече с представителями молодежных добровольческих организаций. Свой поступок она объяснила тем, что хотела "оторвать аудиторию от телефонов".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 декабря 2019, 22:09
|
05 декабря 2019, 02:09
|
08 декабря 2019, 19:24
|
05 декабря 2019, 05:24
|
09 декабря 2019, 00:24
|
09 декабря 2019, 03:40
|
07 декабря 2019, 02:54