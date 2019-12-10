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Трудности перевода

10 декабря 2019, 18:39  •  78 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
В Ленинградской области чиновница Александра Позднякова нецензурно выругалась на встрече с представителями молодежных добровольческих организаций. Свой поступок она объяснила тем, что хотела "оторвать аудиторию от телефонов".

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