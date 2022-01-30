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Трудности перевода: В Китае не осилили имена русских лыжников. Ступак показала на фото
30 января 2022, 22:20 • 176 • Политика
Ступак показала, как в Китае исковеркали имена русских лыжников. Иван Якимушкин превратился в "YAKIMUS", а Устюгов - в "USTIUGOR GEI".
Лыжники сборной России показали таблички, с которыми их встретили в Пекине по прибытии на зимние Олимпийские игры. Фотографии опубликовала в своём Instagram лыжница Юлия Ступак.
На снимках видно, что в Китае не осилили русские имена и фамилии. Поэтому встречающие стояли с табличками, по которым с большим трудом можно определить, кого из русских спортсменов с ними встречают.
Так, Иван Якимушкин стал "YAKIMUS", а Юлия Ступак - "STUPAKIA". Но больше всех не повезло Сергею Устюгову. Его обозначили как "USTIUGOR GEI".
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