Трудности перевода: В Китае не осилили имена русских лыжников. Ступак показала на фото

Ступак показала, как в Китае исковеркали имена русских лыжников. Иван Якимушкин превратился в "YAKIMUS", а Устюгов - в "USTIUGOR GEI".

Лыжники сборной России показали таблички, с которыми их встретили в Пекине по прибытии на зимние Олимпийские игры. Фотографии опубликовала в своём Instagram лыжница Юлия Ступак.

На снимках видно, что в Китае не осилили русские имена и фамилии. Поэтому встречающие стояли с табличками, по которым с большим трудом можно определить, кого из русских спортсменов с ними встречают.

Так, Иван Якимушкин стал "YAKIMUS", а Юлия Ступак - "STUPAKIA". Но больше всех не повезло Сергею Устюгову. Его обозначили как "USTIUGOR GEI".