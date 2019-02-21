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Трудности перевода: Reuters снова переврало слова Путина о США
21 февраля 2019, 19:09 • 100 • Политика
Агентство Reuters сообщило, что Путин готов к новому Кубинскому кризису, в то время как президент России заявил, что не видит для этого никаких предпосылок.
Западные СМИ продолжают переворачивать слова президента России Владимира Путина с ног на голову. Международное агентство новостей Reuters написало, что российский лидер заявил о готовности к новому Кубинскому кризису, хотя он сказал прямо противоположное.
Вот только президент России сказал прямо обратное. В послании к Федеральному Собранию Путин заявил, что не видит предпосылок для нового Карибского кризиса. Глава государства отметил, что действительно в отношениях с Западом есть много проблем, но есть и механизмы для их решения.
То есть посыл прямо противоположный тому, о котором сообщает Reuters. Причём это уже вторая цитата, которую агентство выдумало и приписало российскому лидеру. Ранее Reuters сообщило, что Путин пригрозил ударить по США.
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