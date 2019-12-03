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Трудности перевода: Иностранные компании не могут заплатить России новый налог
03 декабря 2019, 07:54 • 115 • Политика
Платежи по "налогу на Google" зависли у некоторых иностранных компаний. Трудности возникли из-за проблем совместимости российских и западных стандартов платежной системы SWIFT.
Иностранные компании пожаловались, что не могут заплатить России "налог на Google", так как не могут правильно заполнить платёжную квитанцию. Банки отклоняют квитанции, если в них остаются незаполненными некоторые поля.
Речь идёт об оплате НДС на цифровые услуги. С 2017 года компании начали платить налог за услуги физическим лицам, а в 2019 должны были начать платить и за услуги для юрлиц. Однако иностранные компании столкнулись с необычной проблемой - банки отказываются принимать платежи.
Дело в том, Центробанк обязал российские банки проверять все налоговые реквизиты в платёжках. Поэтому если какие-то поля в платёжной квитанции остаются незаполненными, платёж отклоняется. Почему иностранцы не могут заполнить все поля?
Разгадка кроется в стандартных формах платёжной системы SWIFT. В российских стандартах количество цифр меньше, чем в иностранных. Из-за этого система не может принять длинные западные номера и считает поле незаполненным. Некоторые фирмы решают эту проблему, проводя все платежи через российские филиалы.
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