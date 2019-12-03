Трудности перевода: Иностранные компании не могут заплатить России новый налог

Иностранные компании пожаловались, что не могут заплатить России "налог на Google", так как не могут правильно заполнить платёжную квитанцию. Банки отклоняют квитанции, если в них остаются незаполненными некоторые поля.

Речь идёт об оплате НДС на цифровые услуги. С 2017 года компании начали платить налог за услуги физическим лицам, а в 2019 должны были начать платить и за услуги для юрлиц. Однако иностранные компании столкнулись с необычной проблемой - банки отказываются принимать платежи.

Дело в том, Центробанк обязал российские банки проверять все налоговые реквизиты в платёжках. Поэтому если какие-то поля в платёжной квитанции остаются незаполненными, платёж отклоняется. Почему иностранцы не могут заполнить все поля?

Разгадка кроется в стандартных формах платёжной системы SWIFT. В российских стандартах количество цифр меньше, чем в иностранных. Из-за этого система не может принять длинные западные номера и считает поле незаполненным. Некоторые фирмы решают эту проблему, проводя все платежи через российские филиалы.