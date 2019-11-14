Трудности балтийской самоидентификации

Русское и советское преследуются в Прибалтике одинаково

Власти прибалтийских стран продолжают состязаться в русофобии, пытаясь в «борьбе против агрессора» отыскать точку собственной национальной опоры.

Очередной «победой» над Россией в этом месяце отметилась Эстония, не пустившая в таллиннский порт российское исследовательское судно «Академик Примаков» без объяснения причин. «Это уже третий за последнее время случай, когда Таллин отказывает российским морякам и воздушным судам, – прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. – В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года – заход в территориальные воды Эстонской Республики российскому учебному судну «Седов»».

При этом верфь Tallinn Shipyard OÜ выигрывала тендеры на обслуживание российских кораблей, но эстонским властям (в отличие от судоверфи) деньги от «агрессора» не нужны.

Такое же отношение у эстонского руководства к русскому языку.

«Я немного разочарована, что коалиция (правящая парламентская коалиция крайних националистов EKRE, умеренных националистов Isamaa и Центристской партии. – А.Т.), пожалуй, самая националистическая, или самая патриотичная из когда-либо существовавших, не перевела систему образования полностью на эстонский язык, – высказалась недавно президент Эстонии Керсти Кальюлайд. – То же самое касается детских садов».

Госпожу президента поддержал премьер Юри Ратас, лидер Центристской партии, ранее заигрывавший с русским избирателем: «Образовательная система в Эстонии будет эстоноязычной. Обратного пути нет». Однако если полностью победить русский язык пока не получается, война с советскими памятниками в Эстонии идёт успешно: в поселке Таэбла было уничтожено мемориальное братское захоронение советских солдат...

В соседней Латвии русский язык уже полностью изгнан из сферы образования. В начале ноября в Риге демонтировали памятник советским героям-подводникам. Осквернён многострадальный памятник Освободителям Риги в Пардаугаве – неизвестные намалевали на нём слово «оккупанты». В латвийском сейме собираются создать группу, которая займётся переделкой памятника: его, скорее всего, переименуют, снабдят «поясняющими» надписями в духе господствующей идеологии и включат в состав «Музея оккупации Латвии».

В том же сейме принята поправка, согласно которой депутаты, не прошедшие проверку Центра государственного языка на знание латышского языка, будут лишены депутатского мандата. Одновременно Национальный блок потребовал от Службы госбезопасности Латвии проверить законность проведения рядом общественных организаций торжеств, приуроченных к дате освобождения Риги от нацистской оккупации. Волну агрессивных заявлений в правоохранительные органы спровоцировала недавняя церемония зажжения Вечного огня у мемориала советским воинам в Даугавпилсе при участии мэра Андрея Элксниньша, посла России и общественников, державших флаг цветов георгиевской ленты.

«Ты, Андрей Элксниньш, последний (оскорбление выбери сам), – прокомментировал мероприятие латвийский журналист Юрис Вайдаковс. – И не только потому, что зажег Вечный огонь для пушечного мяса Сталина, но и потому, что сделал это под колорадской тряпкой…»

Сейчас в Риге проходит процесс над русским общественником, экономистом, писателем и публицистом Александром Гапоненко, которого обвиняют в разжигании межнациональной вражды (грозит до года заключения) и антигосударственной деятельности (до восьми лет) за публичные высказывания, записи в социальных сетях, участие в российских и европейских мероприятиях. Вина подсудимого состоит в том, что он рассказывал о дискриминации русских в его стране.

В ноябре власти Латвии отметились успешной борьбой с российскими эстрадными звёздами. Глава местного МИД Эдгар Ринкевич в первый день ноября внёс в список «невъездных» Григория Лепса, исходя из «оценки учреждений госбезопасности». Двумя месяцами ранее националисты подвергли шельмованию главу латвийского МВД Сандиса Гиргенса, посетившего выступление певца в Юрмале.

После этого Гиргенс оправдался перед радикалами, выступив с предупреждением к другому российскому певцу – Тимати. Тот открыл в Риге свой магазин одежды, и «национально озабоченных» возмутили ценники на русском, а также линейка «Армия России» с красными звёздами и Путиным. Концерт Тимати должен состояться в Риге в конце ноября. Предупреждение Гиргенса звучит грозно: «Латвия дала ясный сигнал, что произойдет в случае, если этот певец в открытом или скрытом виде будет пропагандировать агрессию или превосходство России над другими странами… Призываю его уважать территориальную суверенность нашего государства, а также продвигать в своей стране демократические ценности…»

Из пристрастия всё к тем же демократических ценностям в соседней Литве в восьмой раз прошёл организуемый Фондом Ходорковского «Форум Свободной России». Форум собрал политических фриков, национал-сепаратистов и русофобов всех мастей, снова призывавших расчленить Россию, расширить санкции против неё и запретить «Северный поток - 2».

Одновременно в Брюссель отправилась делегация в составе литовских министра юстиции, генпрокурора и председателя Каунасского окружного суда, которые будут просить ЕС… защитить литовских судей. После скандального процесса по делу о «13 января» в России возбудили в отношении этих судей уголовное дело. В рамках судилища над советскими военными, противостоявшими уличным беспорядкам, учинённым в 1991 году в Вильнюсе группировками сепаратистов, были осуждены 54 человека, включая тогдашнего министра обороны маршала СССР Дмитрия Язова. Большинство осуждены заочно, но двое граждан России – житель Литвы Геннадий Иванов и житель Калининградской области (был арестован на литовской границе, когда отправился в соседнюю страну за редким лекарством) Юрий Мель, страдающий диабетом, – отправились за решетку, получив соответственно четыре и семь лет заключения. Первый за то, что стоял в форме возле вильнюсского Дома печати, второй (согласно материалам дела) три раза выстрелил холостыми зарядами из танка, сломал забор возле телебашни, пускал дымовую завесу и светил в глаза бунтовщикам.

Теперь литовские судьи боятся, что в Европе их могут арестовать и экстрадировать по запросу России.

Поднялась в литовской прессе и кампания против «жемчужины туризма» Санкт-Петербурга, куда жители Литвы с недавних пор легко могут попасть благодаря электронным визам. Пропаганда не акцентирует красоты Эрмитажа и Петродворца – она муссирует «русское хамство», пьяных на улицах, криминал… Таким рисовали литовские СМИ и Калининград, упрощённый визовый режим с которым появился раньше и куда жители Литвы стали охотно ездить за более дешёвыми продуктами.

А недавно литовский президент Гитанас Науседа выдал предписание Европе: на встрече с финским коллегой он заявил, что «западным странам нужно не вести диалог с Путиным, а принуждать его отказаться от агрессивных действий».