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«Трудностей возникнуть не должно»: в Госдуме допустили упрощение процедуры выдачи паспортов РФ жителям Приднестровья

21 мая 2019, 02:54  •  33 • Украина
Депутат Госдумы Александр Ярошук заявил, что Москва в ближайшее время может упростить процедуру оформления российского гражданства для жителей Приднестровья. Впрочем, пока соответствующее предложение не внесено в ГД. Эксперты отмечают, что ситуация в непризнанной республике схожа с положением ДНР и ЛНР, а потому подобный шаг руководства России вполне вероятен. В то же время аналитики считают, что те граждане Приднестровья, которые хотели получить российский паспорт, уже сделали это.
 
РИА Новости © novostipmr.com
 

В ближайшее время российский парламент может принять решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Приднестровья. Об этом в интервью приднестровскому телеканалу ТСВ заявил депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Ярошук.

По его словам, «и у непризнанной Приднестровской Молдавской республики, и у самопровозглашённых ЛНР и ДНР во власти есть большое количество лоббистов, хорошо знакомых с проблематикой регионов», и «благодаря совместной работе будет принято политическое решение» по упрощению оформления российских документов жителям Приднестровья.

«Те законы, которые нужно было откорректировать, мы откорректировали на основе ваших (приднестровской стороны. — RT) предложений. Вот сейчас политическая воля произошла по ЛНР и ДНР. При такой совместной работе, думаю, в ближайшее время и по вам (по Приднестровью. — RT) будет принято политическое решение», — заявил Ярошук.

Напомним, в конце апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

По аналогии с Донбассом

Заявления Ярошука об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Приднестровской Молдавской республики прозвучало на фоне политического кризиса в Молдавии: в стране не так давно прошли парламентские выборы, но до сих пор не сформирована правящая коалиция. В условиях, когда молдавские элиты никак не могут определиться с будущим курсом страны, вряд ли можно надеяться, что в ближайшей перспективе у них появятся действенные предложения по решению проблемы Приднестровья, которые бы устроили всех, отмечают эксперты.

По мнению политологов, вполне объяснимо, что вопрос о ПМР во внутренней политике Молдавии не находится в числе приоритетных, но в стратегической перспективе молдавские власти вряд ли смогут игнорировать почти полмиллиона человек, проживающих в Приднестровье, — примерно одну седьмую населения страны.

Как отмечает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, ситуация в ПМР кризисная и отчасти схожа с той, что возникла в Донбассе. При этом попытки изолировать Приднестровье со стороны Украины и Молдавии, по мнению эксперта, «носят характер геноцида» и местное население ожидает от России шагов по недопущению эскалации противостояния.

  • Город Рыбница, Приднестровье
  • Gettyimages.ru
  • © Serghei Starus

«По понятным причинам эту модель, которая была применена в Донбассе, некоторые из депутатов решили использовать и в Приднестровье. Это логично и должно в какой-то степени встряхнуть ситуацию, которая сейчас складывается, к сожалению, не в пользу населения республики. Перспектива подобного развития событий и принятия такого решения очень вероятна», — уверен Мухин.

По его словам, никаких трудностей на пути выполнения подобного решения возникнуть не должно, несмотря на отсутствие у России и Приднестровья общей границы. Эксперт также отметил, что «реакция Молдавии на подобное решение, конечно, будет негативной».  

Точку зрения Мухина разделяет и член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. 

«Трудностей на пути выдачи паспортов не должно возникнуть. Возможность получить российские паспорта была до сих пор у жителей Абхазии, Северной Осетии, сейчас у Донбасса. Российские паспорта означают в первую очередь гарантию защиты. Нелогично, если из этого списка выпадают граждане Приднестровья, в отношении которых у России тоже есть обязательства. Уверен, кстати, что те, кто хотели, в основном паспорта уже получили», — сказал Коктыш.

 

Паспорт для Приднестровья

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин согласился с мнением своего коллеги Александра Ярошука о необходимости выдачи российских паспортов жителям Приднестровья по упрощённой схеме.

«Однако на данный момент в производстве в Государственной думе не находится какой-либо законопроект, который бы решал эту проблему», — заявил парламентарий в беседе с RT.

При этом заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин напоминает, что работа по оформлению паспортов РФ жителям ПМР началась задолго до возникновения конфликта в Донбассе.

«В Приднестровье уже сейчас примерно 250 тыс. граждан России. Именно в Приднестровье в массовом порядке и началась выдача российских паспортов, которая затем продолжилась в Абхазии и Южной Осетии, а теперь пришла и в Донбасс», — заявил Жарихин.

Приднестровская Молдавская республика — это непризнанное государство, граничащее с Молдавией и Украиной. Независимость от Молдавской ССР Приднестровье провозгласило в 1990 году. После вооружённого конфликта в 1992-м, когда только военное вмешательство России позволило остановить кровопролитные бои, самопровозглашённая республика отделилась от Молдавии.

В настоящее время Приднестровская Молдавская республика признана Республикой Абхазией, Нагорно-Карабахской республикой и Республикой Южная Осетия. С 1995 года на территории ПМР находится российский миротворческий контингент.

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