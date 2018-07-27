Трудно жить без Америки. Демократическая трагедия • 142 • Аналитика







В качестве факта признано, что Европа боится остаться одна без Америки, без её руководящей и направляющей роли, к которой европейская демократия так привыкла, и вдруг останется одна, наедине со всеми своими ценностями. Или боится не справиться со своими проблемами? Есть и то и другое, глубокомысленно кивают эксперты.





Нам терять нечего, и мы скажем прямо: без опеки Госдепа США европейская демократия несомненно распадётся по фундаментальным причинам, поскольку в её фундаменте лежит именно демократия — власть демагогов, по древнегреческому философу Платону. Всё просто: без американского дядьки за спиной европейские демагоги обязательно передерутся. Как молодые демократии от Польши и Прибалтики до Грузии и Украины невозможны без руководящей и наказывающей роли американского посла, так существование Евросоюза невозможно без руководящей роли Госдепа США!



Всё дело в сущности демократии, которая в действительности есть власть демагогов, ведущих народ в соответствии со своими ценностями, учил философ Платон. Не может быть демократии – власти народа, народ не может управлять сам собой, ибо всегда велик и разномыслен, но есть демагогия о демократии якобы власти народа, за которой скрывается организующая роль демагога и группа его поддержки, или элиты. С одной оговоркой: демагоги ведь не с Луны падают, но приходят из народа, поэтому в этом узком смысле любую демократию и автократию можно считать властью народа. Напомним: Гитлер был демократически избран.



По Платону, европейские демагоги-демократы со своими новейшими гомосексуальными ценностями непременно передерутся, когда останутся без оплодотворяющей роли Госдепа США. А это уже свершившийся факт: новоизбранный президент США Дональд Трамп совсем не употребляет слово «демократия» и явно растравляет междоусобицы в Европе: говорит о переходе на договорные отношения напрямую с каждой отдельно стоящей европейской демократией.



Недавний визит Трампа в Британию ознаменовался буквально скандалом, когда он недвусмысленно похвалил экс-министра Бориса Джонсона за то, что он выступает за жёсткий выход страны из Евросоюза, и сказал, что Джонсон был бы превосходным премьером Британии. И это при ещё здравствующем премьере Терезе Мэй!



При посещении Польши президент Трамп назвал её «душой Европы», и многие политологи гадают: почему? Дело в том, что Польша — следующий кандидат на выход из Евросоюза, об этом уже открыто говорят и в Польше, когда им грозят прекращением льготного финансирования из Брюсселя, и в Евросоюзе, экс-поляк Дональд Туск, председатель Евросовета, недвусмысленно предсказал, что Польша покинет Европу, когда Брюссель перестанет ей платить, и настанет пора возвращать полученные кредиты.



По совпадению, сейчас происходит значительное укрепление польско-британских отношений, даже и в военной области, на двусторонней основе. Злые языки утверждают, что Британия делится с Польшей опытом своего выхода из Евросоюза.



Наконец, самым вопиющим фактом является шутливый вопрос президента Трампа президенту Франции Макрону: почему бы его стране не выйти из Евросоюза? США заключили бы с Францией очень выгодную для неё торговую сделку! В этот раз европейские ценности устояли, Макрон отказался, но предложение американского президента остаётся ведь в силе!



Европейская демократия скреплялась дланью Америки, она сглаживала её разногласия, определяла правых и виноватых демократов, а теперь Америка, наоборот, поощряет распад этой демократии. И каковы её шансы выжить? Иран как вторая Северная Корея



Нужно ли России помогать Дональду Трампу, и если помогать, то в чём и как? Возможно, этот вопрос два часа десять минут обсуждали с глазу на глаз Трамп и Путин во время саммита в Хельсинки. Известно, что Владимир Путин предложил Трампу идею референдума для решения украинского конфликта, но, в принципе, она может быть применена для всей Европы. Вообще, это британская идея, ведь именно с помощью референдума Британия решила вопрос о выходе из Евросоюза.



Демократическую трагедию Европы припишут России, собственно, уже приписывают, расписывая, хайли лайкли, ужасные нападения русских хакеров на демократические серверы не только в США, но уже и в Европе. Перед смертью не надышишься, а приговорённые всегда ищут и находят оправдания своего грехопадения, и винят в этом весь мир, а Европа всегда винит Россию. Культурная традиция! В наших политологических студиях, в «Праве голоса» волнуются за будущее Евросоюза, европейской демократии, обсуждая стадии её распада. Спорят: распадётся Европа или нет, ведь какие ценности могут распасться! Закат европейской демократии налицо, учитывая рост правоконсервативных партий, которые, конечно, тоже демократия, но известно, что левые демократы много равнее правых! По Джорджу Оруэллу.В качестве факта признано, что Европа боится остаться одна без Америки, без её руководящей и направляющей роли, к которой европейская демократия так привыкла, и вдруг останется одна, наедине со всеми своими ценностями. Или боится не справиться со своими проблемами? Есть и то и другое, глубокомысленно кивают эксперты.Нам терять нечего, и мы скажем прямо: без опеки Госдепа США европейская демократия несомненно распадётся по фундаментальным причинам, поскольку в её фундаменте лежит именно демократия — власть демагогов, по древнегреческому философу Платону. Всё просто: без американского дядьки за спиной европейские демагоги обязательно передерутся. Как молодые демократии от Польши и Прибалтики до Грузии и Украины невозможны без руководящей и наказывающей роли американского посла, так существование Евросоюза невозможно без руководящей роли Госдепа США!Всё дело в сущности демократии, которая в действительности есть власть демагогов, ведущих народ в соответствии со своими ценностями, учил философ Платон. Не может быть демократии – власти народа, народ не может управлять сам собой, ибо всегда велик и разномыслен, но есть демагогия о демократии якобы власти народа, за которой скрывается организующая роль демагога и группа его поддержки, или элиты. С одной оговоркой: демагоги ведь не с Луны падают, но приходят из народа, поэтому в этом узком смысле любую демократию и автократию можно считать властью народа. Напомним: Гитлер был демократически избран.По Платону, европейские демагоги-демократы со своими новейшими гомосексуальными ценностями непременно передерутся, когда останутся без оплодотворяющей роли Госдепа США. А это уже свершившийся факт: новоизбранный президент США Дональд Трамп совсем не употребляет слово «демократия» и явно растравляет междоусобицы в Европе: говорит о переходе на договорные отношения напрямую с каждой отдельно стоящей европейской демократией.Недавний визит Трампа в Британию ознаменовался буквально скандалом, когда он недвусмысленно похвалил экс-министра Бориса Джонсона за то, что он выступает за жёсткий выход страны из Евросоюза, и сказал, что Джонсон был бы превосходным премьером Британии. И это при ещё здравствующем премьере Терезе Мэй!При посещении Польши президент Трамп назвал её «душой Европы», и многие политологи гадают: почему? Дело в том, что Польша — следующий кандидат на выход из Евросоюза, об этом уже открыто говорят и в Польше, когда им грозят прекращением льготного финансирования из Брюсселя, и в Евросоюзе, экс-поляк Дональд Туск, председатель Евросовета, недвусмысленно предсказал, что Польша покинет Европу, когда Брюссель перестанет ей платить, и настанет пора возвращать полученные кредиты.По совпадению, сейчас происходит значительное укрепление польско-британских отношений, даже и в военной области, на двусторонней основе. Злые языки утверждают, что Британия делится с Польшей опытом своего выхода из Евросоюза.Наконец, самым вопиющим фактом является шутливый вопрос президента Трампа президенту Франции Макрону: почему бы его стране не выйти из Евросоюза? США заключили бы с Францией очень выгодную для неё торговую сделку! В этот раз европейские ценности устояли, Макрон отказался, но предложение американского президента остаётся ведь в силе!Европейская демократия скреплялась дланью Америки, она сглаживала её разногласия, определяла правых и виноватых демократов, а теперь Америка, наоборот, поощряет распад этой демократии. И каковы её шансы выжить?Нужно ли России помогать Дональду Трампу, и если помогать, то в чём и как? Возможно, этот вопрос два часа десять минут обсуждали с глазу на глаз Трамп и Путин во время саммита в Хельсинки. Известно, что Владимир Путин предложил Трампу идею референдума для решения украинского конфликта, но, в принципе, она может быть применена для всей Европы. Вообще, это британская идея, ведь именно с помощью референдума Британия решила вопрос о выходе из Евросоюза.Демократическую трагедию Европы припишут России, собственно, уже приписывают, расписывая, хайли лайкли, ужасные нападения русских хакеров на демократические серверы не только в США, но уже и в Европе. Перед смертью не надышишься, а приговорённые всегда ищут и находят оправдания своего грехопадения, и винят в этом весь мир, а Европа всегда винит Россию. Культурная традиция! Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 142 Источник Похожие новости Отстоять честь и безопасность. С оружием в руках 2018 год. Предчувствие смуты Трудно жить без Америки. Демократическая трагедия

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