Труд по устройству: государство создаёт единый центр для поиска работы

В России появится единый центр, который будет отслеживать изменения на рынке труда и помогать гражданам в поиске работы. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с представителями общественности в Череповце. В ходе беседы глава РФ призвал внести поправки в законодательство, которые позволят учащимся старших курсов педагогических институтов преподавать в школах. Президент вернулся и к теме недавнего увольнения главы Чувашии и предстоящему внесению поправок в Конституцию. Не обошлось и без обсуждения угрозы распространения «китайского» коронавируса — Владимир Путин выразил надежду, что КНР справится с тяжелой ситуацией. Россия, заверил он, также внесет свой вклад в борьбу с этой инфекцией.

«Не успеешь глазом моргнуть»

С начала года президент активно посещает российские регионы, где напрямую обсуждает с представителями общественности проблемы, волнующие граждан. В конце января глава государства посетил Усмань в Липецкой области, а уже 4 февраля отправился в Череповец.

Крупнейший промышленный город Вологодской области с населением 316,5 тыс. человек оставляет не самые радужные впечатления. Заводы, потрепанные временем гаражи и жилые дома, явно нуждающиеся в реконструкции. И даже 60 объектов культурного наследия, расположенные здесь, в обозримом будущем вряд ли привлекут в Череповец толпы туристов.

Впрочем, горожанам есть чем гордиться. Так, свой визит Владимир Путин начал с посещения Череповецкого химико-технологического колледжа, созданного в 1979 году. Уникальное образовательное учреждение осуществляет подготовку квалифицированных рабочих и специалистов для химической и других отраслей промышленности. На сегодняшний день ЧХТК выпустило около 14 тыс. молодых специалистов.

Во время небольшой экскурсии Владимир Путин ознакомился с работой электромонтажной мастерской и лабораторией электрических машин. В этот же день в стенах колледжа состоялась и встреча президента с представителями общественности. Главной темой беседы стали вопросы подготовки кадров для экономики и социальной сферы.

Во время мероприятия участники дискуссии обращались к президенту с самыми разными инициативами, многие из которых были им поддержаны. В частности, глава государства заявил о возможности внесения поправок в законодательство, которые позволят старшекурсникам пединститутов преподавать в школах.

— Это будет «поправка Смирновой», — обратился президент к учительнице младших классов Виктории Смирновой, которая и сообщила президенту о нехватке кадров.

Инициатива абсолютно правильная, поскольку она предоставит студентами незаменимую практику и позволит молодым «окунуться в будущую профессию», отметил в беседе с «Известиями» председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

– Конечно, это и решение кадровых вопросов, — заявил сенатор. — Кроме того, кто-то может и вовсе осознать, что ошибся в выборе и решит сменить деятельность.

В Череповце Владимир Путин сообщил и о создании специального единого центра, который будет отслеживать все изменения на рынке труда. Новая структура позволит выявлять востребованные профессии и помогать гражданам в подборе работы.

— Мы говорим о новом технологическом укладе. Изменения происходят чрезвычайно быстро: не успеешь глазом моргнуть, что называется, уже новые возможности появляются, а эти новые возможности требуют новых специалистов, и этот темп будет только нарастать. Поэтому, безусловно, этим нужно заниматься, – подчеркнул Владимир Путин.

На встрече президент также призвал распространить цифровизацию услуг для студентов внутри вузов по всей стране. Кроме того, Владимир Путин пообещал обсудить повышение зарплат мастерам производственного обучения.

— Что касается уровня заработной платы, то он должен расти так же, как и уровень заработной платы преподавателей. Видимо, существует стартовая разница. Поэтому нужно к этому обязательно вернуться, для себя точно помечу это, пообсуждаем с коллегами, — заверил присутствующих глава государства.

Также президент потребовал предоставить российским вузам больше гибкости и не сдерживать их потенциал с помощью применения примерных основных образовательных программ (ПООП), которые носят сугубо рекомендационный характер.

— Никакие контрольно-надзорные проверяющие органы не имеют права, ссылаясь на эти рекомендации, требовать их точного выполнения. То, что вы сказали, просто неожиданно, просто неверно сложившаяся правоприменительная практика. Ее нужно будет поменять, — добавил Владимир Путин.

«Даже никаких сомнений»

Беседа не обошлась и без традиционного обсуждения соперничества с США. Владимир Путин пообещал оказать активную поддержку российским программистам, которые за последние годы 14 раз побеждали на мировых первенствах. До 1999 года такого успеха добивались только заокеанские специалисты, отметил президент. Глава государства назвал результаты отечественных программистов «конкурентным преимуществом» нашей страны.

На встрече были затронуты и некоторые вопросы, которые в последнее время активно обсуждаются в СМИ. Так, президент вернулся к недавней отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева, который призывал «мочить» журналистов и заставил прыгать сотрудника МЧС за ключами от служебного транспорта. Владимир Путин уточнил, что решение об увольнении чиновника никак не связано с коррупцией — причиной стало его неподобающее поведение.

— То, что я увидел в средствах массовой информации, привело меня к выводу о том, что бывший руководитель субъекта федерации лишен этого чувства уважения к людям. То, что я видел, — это безобразие, — пояснил Владимир Путин. — Чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут, вот и все.

Обсуждались на встрече и будущие поправки в Конституцию. В частности, Владимир Путин заявил, что его инициатива о внесении изменений в Основной закон не связана с желанием остаться у руля страны. По словам президента, главная цель заключается в выстраивании единой системы власти.

— По сути, у нас по Конституции муниципалитеты не связаны напрямую с государством, а должна быть единая система власти, чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу. А те, кто работает в муниципалитетах, были связаны со страной и ее интересами. То же самое во многих других областях, и поэтому я это предложил, а не для того, чтобы продлить свои полномочия, — подчеркнул Владимир Путин.

В рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию сообщили «Известиям», что каких-либо точных сроков завершения работы структуры пока нет. Как пояснил председатель правления общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» Богдан Безпалько, участники группы сейчас активно общаются с гражданами и озвучивают конкретные предложения на заседаниях.

— На заседаниях, которые проходят дважды в неделю, они обсуждаются, а потом отклоняются либо принимаются, — отметил Богдан Безпалько.

В конце дискуссия и вовсе коснулась распространения короновируса, который последние дни обсуждает весь мир. Владимир Путин выразил надежду, что Китай с «честью выйдет из тяжелой ситуации».

— Мы все заинтересованы в том, чтобы результаты борьбы с новым вирусом были как можно более эффективными и дали о себе знать, как можно раньше, положительные результаты. И в стране будем всячески поддерживать это направление, даже никаких сомнений, — сказал глава РФ.

Завершил рабочую поездку президент посещением Центра боевых искусств, где занимается более 2,5 тыс. человек по 30 видам единоборств. За 25 лет существования спортивной школы ее воспитанники завоевали свыше 170 титулов победителей чемпионатов Европы и мира.