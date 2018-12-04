«Трубы Путина» будут чесаться американским «партнерам». Или как разгадывают ребус The Economist на 2019 год

The Economist выпустил очередную версию ребуса с прогнозом на год. Журналист Юлия Витязева поделилась своей трактовкой обложки: «Трубы Путина» будут чесаться американским «партнерам».

Журнал The Economist выпустил традиционный ребус о том, что ждет мир в 2019 году. Картинки уже расползлись по Сети, каждый трактует их по-своему. В то же время есть там знаки, которые трактуют очевидным образом. Об этом, в частности, говорит журналистка Юлия Витязева.

«...из серии «что год грядущий нам готовит», - пишет она на личной странице в сети Twitter. - Любопытного много. Но стоит отметить «Трубы Путина» - отсыл к нашим Турецкому и Северному потокам. Есть подозрение, что именно эти «трубы» будут чесаться американским «партнерам» весь будущий год».

В прошлом году главной темой ребуса The Economist стал глобальный экономический кризис. В этом году версий пока не выдвигали, но Царьград обязательно опросит экспертов и поделиться их мнением.