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«Трубы Путина» будут чесаться американским «партнерам». Или как разгадывают ребус The Economist на 2019 год

04 декабря 2018, 16:09  •  281 • Политика
The Economist выпустил очередную версию ребуса с прогнозом на год. Журналист Юлия Витязева поделилась своей трактовкой обложки: «Трубы Путина» будут чесаться американским «партнерам».
Журнал The Economist выпустил традиционный ребус о том, что ждет мир в 2019 году. Картинки уже расползлись по Сети, каждый трактует их по-своему. В то же время есть там знаки, которые трактуют очевидным образом. Об этом, в частности, говорит журналистка Юлия Витязева.
«...из серии «что год грядущий нам готовит», - пишет она на личной странице в сети Twitter. - Любопытного много. Но стоит отметить «Трубы Путина» - отсыл к нашим Турецкому и Северному потокам. Есть подозрение, что именно эти «трубы» будут чесаться американским «партнерам» весь будущий год».
В прошлом году главной темой ребуса The Economist стал глобальный экономический кризис. В этом году версий пока не выдвигали, но Царьград обязательно опросит экспертов и поделиться их мнением.
Журнал «The Economist» опять выдал ребус из серии «что год грядущий нам готовит». Любопытного много. Но стоит отметить «Трубы Путина» - отсыл к нашим Турецкому и Северному потокам. Есть подозрение, что именно эти «трубы» будут чесаться американским «партнерам» весь будущий год pic.twitter.com/1dlEFgknz8
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 4 декабря 2018 г.

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