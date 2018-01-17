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Трубы горят
17 января 2018, 21:39 • 180 • Карикатуры
В 2018 году "Нафтогаз Украины" возобновит закупку российского голубого топлива. В Киеве этот шаг объяснили необходимостью исполнения решений Стокгольмского арбитража.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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