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Трубы горят

17 января 2018, 21:39  •  180 • Карикатуры

В 2018 году "Нафтогаз Украины" возобновит закупку российского голубого топлива. В Киеве этот шаг объяснили необходимостью исполнения решений Стокгольмского арбитража.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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