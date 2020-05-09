Трубы для "Северного потока - 2" всё ещё там: Найдено объяснение маршрута "Академика Черского"

Об этом агентству ТАСС в пятницу рассказал представитель Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока - 2").

Напомним, что ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что не исключает возможности использования "Академика Черского" для достройки "Северного потока - 2". Изначально эту работу должна была осуществить датская компания Allseas, однако она отказалась от контракта, опасаясь американских санкций. В конце прошлого года власти США заявили, что санкции будут затрагивать даже иностранных подрядчиков, задействованных в проекте "Северный поток - 2". После этого стало известно, что к достройке магистрали может быть привлечён "Академик Черский".

В начале года судна вышло из Находки и направилось в Балтийское море. В начале мая корабль встал возле побережья Калининграда.