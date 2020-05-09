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Трубы для "Северного потока - 2" всё ещё там: Найдено объяснение маршрута "Академика Черского"

09 мая 2020, 13:10  •  39 • В мире
Трубы для газопровода "Северный поток - 2" всё ёще хранятся в немецком городе Мукран, куда направляется российский корабль-трубоукладчик "Академик Черский".
Об этом агентству ТАСС в пятницу рассказал представитель Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока - 2").
Напомним, что ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что не исключает возможности использования "Академика Черского" для достройки "Северного потока - 2". Изначально эту работу должна была осуществить датская компания Allseas, однако она отказалась от контракта, опасаясь американских санкций. В конце прошлого года власти США заявили, что санкции будут затрагивать даже иностранных подрядчиков, задействованных в проекте "Северный поток - 2". После этого стало известно, что к достройке магистрали может быть привлечён "Академик Черский".
В начале года судна вышло из Находки и направилось в Балтийское море. В начале мая корабль встал возле побережья Калининграда.

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