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Трубоукладчик "Академик Черский" спасается от санкций США против "Северного потока - 2"

27 апреля 2020, 14:10  •  56 • Политика
Кадр youtube.com
Возвращение судна на Дальний Восток назвали обманным маневром "Газпрома"
Постоянная смена трубоукладчиком "Академик Черский" маршрута не должна вводить в заблуждение: планы "Газпрома" достроить газопровод "Северный поток – 2" с помощью единственного имеющегося в РФ судна соответствующего класса не изменились. Об этом заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Академик Черский" не указывает, что он идет в Балтийское море к месту достройки "Северного потока – 2" для того, чтобы не было формальных оснований у американских регуляторов заранее подвести судно под санкции", – пояснил Юшков в эфире НСН.
Он отметил, что было два варианта, как доставить судно из дальневосточного порта "Находка" на Балтику – через Суэцкий канал или вокруг Африки. Топливо сейчас дешевое, спешить некуда, поэтому был выбран длинный путь. Сейчас "Академик Черский" неумолимо приближается к месту назначения. Но указать конечным пунктом следования Балтийское море опасно: если США получат основания для санкций и введут их, проход судна через международные проливы будет осложнен. Поэтому курс по бумагам постоянно меняется. Сейчас, например, как цель плавания снова обозначена Находка.
Но к лету, когда "Газпром" и планирует начать работы в Балтийском море, "Академик Черский" уже будет на месте. Ранее эксперты допускали, что модернизация трубоукладчика для работ на "Северном потоке – 2" будет сделана в Крыму.
Работы на "Северном потоке – 2" были остановлены в январе 2020 г., после того, как США пригрозили санкциями швейцарскому подрядчику. В настоящее время осталось проложить трубы на участке рядом с Данией – эта страна максимально затягивала с выдачей разрешения на строительство в своих водах, поэтому газопровод не успели запустить в запланированный срок.

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