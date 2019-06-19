Труба в обмен на санкции от Германии

Автор:

Павленко Дмитрий

Поступил не по-мужски

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель не обошлась без не предусмотренных протоколом неприятных инцидентов. Так, во время исполнения государственных гимнов двух стран Меркель почувствовала себя плохо. На опубликованных видеокадрах заметно, как её в буквальном смысле трясла лихорадка. При этом стоящий рядом Зеленский никак не отреагировал на состояние своей коллеги. Это послужило поводом для упрёков в его адрес в социальных сетях и со стороны политических оппонентов.

Например, лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко упрекнул Зеленского в том, что он поступил не по-мужски.

Когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен оказать помощь… Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо, – не по-мужски,

– сказал политик.

О. Ляшко. Фото: www.globallookpress.com

Представьте, если бы он оборвал оркестр, повернулся к Ангеле, махнул своим, чтобы врач прибежал. Помог бы ей отойти в тень, предложил бы воды. Да его бы после этого на руках немцы носили. Простейший шаг приличного человека (было бы по-мужски и красиво). А он не смог догадаться,

– прокомментировала ситуацию российская тележурналистка Ольга Скабеева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским– канцлера прямо трясёт. ___ А Зеленский просто стоит. Представьте, если бы он оборвал оркестр, повернулся к Ангеле, махнул своим, чтобы врач прибежал. Помог бы ей отойти в тень, предложил бы воды. Да его бы после этого на руках немцы носили. Простейший шаг приличного человека (было бы по-мужски и красиво). А он не смог догадаться Публикация от Ольга Скабеева #60минут (@olgaskabeeva) 18 Июн 2019 в 7:26 PDT

При этом Зеленский нелепо оправдал своё бездействие тем, что Меркель была в безопасности.

Что касается Меркель… Я стоял рядом с ней. И поверьте, она была в безопасности,

– цитирует украинского президента немецкое издание Bild.

Сама Меркель объяснила своё состояние обезвоживанием организма на фоне жары. По словам немецкого канцлера, она выпила несколько бутылок воды, после чего ей стало лучше.

Украина признала, что не в силах остановить «Северный поток – 2»

Как и следовало ожидать, одной из ключевых тем на переговорах Зеленского с Меркель стала судьба российского газопровода «Северный поток – 2». Киев очень беспокоит тот факт, что газовая труба пролегает далеко от территории Украины по дну Балтийского моря и её запуск фактически превратит украинскую газотранспортную систему в груду бесполезного металлолома. Однако было бы наивно полагать, что новоизбранному президенту Незалежной удастся переубедить Берлин в его мнении о необходимости реализации СП-2. Напомним, что даже шантаж со стороны Вашингтона не заставил немцев отказаться от намерений отстоять собственную энергобезопасность и при этом получить ещё и финансовую выгоду.

Фото: www.globallookpress.com

Так, эксперты прогнозируют странам – потребителям российского газа экономию 8 миллиардов евро в год после введения в эксплуатацию «Северного потока – 2». Для Украины же, наоборот, освобождение от «оккупационного» газа обернётся не только невозможностью и далее шантажировать всех своих соседей чужим топливом, но и финансовыми потерями в виде 2 миллиардов долларов ежегодно, или 3% ВВП. Энергонезависимость, она такая… затратная.

В ходе совместной пресс-конференции с Меркель Зеленский отметил тот факт, что позиции Киева и Берлина в вопросе «Северного потока – 2» диаметрально противоположны. В то же время он выразил надежду, что «Украине никто не будет выкручивать руки» и удастся сохранить транзит российского газа по украинской ГТС.

Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах – это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы,

– вещал Зеленский.

При этом он почти дословно повторил слова своего предшественника, который при каждом удобном случае напоминал «западным партнёрам», что СП-2 – это проект имперской экспансии Кремля и инструмент «российской агрессии» против Украины. Кто-то ещё видит принципиальную разницу между Зеленским и Порошенко? Ах да, предыдущий «гарант» не бегал через включённые фонтаны.

Меркель со своей стороны традиционно обнадёжила украинского президента (что старого, что нового) заверениями, что для неё вопрос транзита газа через Украину имеет важное значение и российский лидер Владимир Путин в курсе этого.

Зеленский продолжает войну, чтобы не допустить снятия санкций с России

Также одной из главных целей европейского турне Владимира Зеленского в преддверии предстоящего саммита ЕС стал вопрос сохранения антироссийских санкций. Многие страны Старого Света, откровенно говоря, ропщут в связи с сохранением санкционного давления на Москву, препятствующего их экономическому развитию, и вопрос о продлении санкций не находит единодушия в Европе.

В. Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

В. Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

Накануне визита в Берлин в интервью Bild украинский президент заявил, что антироссийские санкции должны сохраняться до тех пор, пока не будут восстановлены «территориальная целостность и суверенитет Украины». Он также добавил, что санкции являются «дипломатическим инструментом» для достижения этого результата. И «если этот инструмент не будет работать, то нужно расширить механизм санкций».

А тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться в том, сколько горя принесла украинским людям эта война, – давил на жалость Зеленский в ходе совместного брифинга с Меркель. – Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь.

Заявление, с одной стороны, циничное, а с другой – очень глупое. Как прокомментировал в своём Telegram-канале российский военкор Александр Коц, за снятие санкций с России выступают как раз те иностранцы, которые посетили Крым и Донбасс.

Между тем вопрос усиления санкционного давления на Москву в ходе встречи Меркель с Зеленским не поднимался, подчеркнула канцлер ФРГ.

Мы не говорили об усилении, речь идёт о продолжении действующего режима,

– заверила Меркель, добавив, что и Берлин, и Киев едины во мнении, что санкции могут быть ослаблены при условии прогресса в реализации Минских соглашений.

А. Меркель. Фото: www.globallookpress.com

Позиция Берлина в этом вопросе выглядит более чем странно, так как Россия не является стороной конфликта в Донбассе, она такой же гарант Минских соглашений, как Германия и Франция. При этом на Западе продолжают закрывать глаза на то, что минские договорённости зашли в тупик: во-первых, по причине категорического отказа Киева вести прямые переговоры с лидерами восставшего Донбасса, что ранее подтвердил в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и лично Зеленский. Во-вторых, европейские гаранты Минских соглашений совершенно игнорируют тот факт, что ключевое условие – режим прекращения огня – не соблюдает именно украинская сторона. А в течение последнего времени целенаправленные обстрелы и провокации в отношении защитников ДНР и ЛНР и вовсе приобрели систематический характер.

Так, вечером 16 июня артиллерия ВСУ обстреляла позиции Народной милиции ДНР в районе Донецкого аэропорта. При этом под удар попал и жилой сектор Донецка – посёлки Октябрьский и Весёлое. В ночь на 17 июня от украинских обстрелов также пострадали Коминтерново и курортный посёлок Безыменное на юге ДНР. На следующий день под удар артиллерии ВСУ попали населённый пункт Ясное близ Докучаевска и таможенный пост ДНР в посёлке Красный Партизан. Последний расположен совсем рядом с важной автомагистралью Донецк – Ясиноватая – Горловка, по которой днём курсируют сотни гражданских автомашин, в том числе пассажирский транспорт.

При этом Меркель анонсировала на 12 июля текущего года встречу советников в «нормандском формате». Зеленский же выразил надежду, что встреча лидеров «нормандской четвёрки» состоится сразу после того, как на Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду, намеченные на 21 июля.

Фото: www.globallookpress.com

Украина дискредитировала «нормандскую четвёрку»

Между тем попытки реанимировать «нормандский формат» имеют крайне низкие шансы на успех из-за отказа Украины от выполнения ключевых условий Минских соглашений: введения устойчивого режима прекращения огня, отвода тяжёлых вооружений, проведения амнистии, реальной децентрализации и перехода к прямому диалогу с представителями Донецка и Луганска.

Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ещё 31 мая заявил, что для проведения встречи на высшем уровне необходимо, чтобы «созрели соответствующие условия» и «было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение Минских договорённостей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашённых республик».

Важно отметить, что Зеленский ранее инициировал изменение «нормандского формата». В частности, речь шла о включении в переговорный процесс Соединённых Штатов. Одно это обстоятельство уже должно насторожить Париж и Берлин, так как появление на переговорной площадке Вашингтона заметно ослабит их позиции в качестве посредников в вопросе урегулирования внутриукраинского конфликта.

При этом Германия и Франция как участники «нормандского формата» и гаранты Минских соглашений имеют относительно небольшое влияние на киевский режим. Реальные его хозяева находятся за океаном, и они не заинтересованы в мирном урегулировании.

К. Волкер. Фото: www.globallookpress.com

Так, представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в очередной раз призвал к ликвидации ДНР и ЛНР, заявив, что республикам «нет места в конституционном порядке Украины».

Стоит ли говорить, что в Киеве разделяют именно такое мнение. А соответственно, превращают любые миротворческие инициативы в профанации, дискредитируя в первую очередь тех, кто решил выступить посредником. Иными словами, продолжение политической и дипломатической поддержки киевского режима совершенно не отвечает интересам европейских игроков. Если они, конечно, намерены претендовать на субъектность в условиях формирующегося многополярного мира.

Кто определяет политику Украины?

В течение первого месяца каденции нового президента Украины Владимира Зеленского из Киева прозвучало достаточно много пустопорожних заявлений и обещаний по вопросам отношений с Россией и урегулирования конфликта в Донбассе. Некоторые эксперты, комментируя эти, подчас противоречащие друг другу, заявления, акцентируют внимание на украинской внутриполитической ситуации, нюансами которой объясняют, в частности, использование Зеленским риторики Порошенко. С одной стороны, это достаточно весомый аргумент. Но в то же время было бы наивно испытывать иллюзии относительно смены риторики, как только партия Зеленского выиграет выборы в Верховную раду и сформирует полностью лояльное к президенту парламентское большинство и правительство.

Из-за государственного переворота февраля 2014 года Украина полностью утратила свой суверенитет. И если во внутренней политике страны заокеанский сюзерен допускает определённую самостоятельность, то внешняя политика Украины полностью подвластна интересам, целям и задачам не Берлина, Парижа или даже Брюсселя, а непосредственно Вашингтона. При сохранении Соединёнными Штатами прежнего курса на использование Украины в качестве очага перманентной напряжённости в мягком подбрюшье России и повода для усиления политического и экономического давления на Москву, любой их ставленник в Киеве будет представлять собой реинкарнацию Порошенко, Саакашвили или Бандеры в зависимости от того, какой уровень противостояния выгоден в тот или иной момент американцам.

К сожалению, это объективная реальность, из которой нужно исходить в любом случае, когда речь заходит о российско-украинских отношениях и их возможной трансформации.