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Труба раздора: Трамп и Меркель поругались из-за "Северного потока - 2"
30 мая 2020, 12:55 • 38 • Политика
Детали конфликта не разглашаются
Лидеры двух крупных мировых держав не сошлись во мнении относительно "Северного потока – 2". Politico пишет, что российский газопровод вызвал жаркий спор между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Детали конфликта не разглашаются.
По словам анонимного представителя американских властей, лидеры двух государств не сошлись и в вопросах НАТО и Китая. Телефонный разговор между Меркель и Трампом состоялся на этой неделе.
Напомним, что Штаты пытаются всячески помешать строительству крупного российского газопровода. В связи с этим США планируют ввести санкции, которые помогут Западу решить целый ряд политических и экономических задач. Предполагается, что процесс создания СП-2 способен повлиять на результаты выборов в Америке.
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