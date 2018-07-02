Труба и мир: Песков назвал незаконными возможные санкции против участников «Северного потока — 2»

Проект «Северный поток — 2» носит чисто коммерческий характер и начисто лишён какой-либо политической подоплёки, а значит любые санкции в отношении его участников будут незаконны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На этом фоне министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что остановка строительства находится в интересах Европы, поскольку Россия якобы намерена использовать газопровод в качестве рычага давления. При этом немецкая газета Die Welt отметила, что даже возможное введение санкций против европейских партнёров «Северного потока — 2» вряд ли позволит США помешать его строительству. Более того, санкционное давление на проект со стороны Вашингтона может поспособствовать его реализации.

Любые ограничительные меры в отношении участников строительства «Северного потока — 2» были бы незаконными, поскольку этот проект носит исключительно коммерческий характер и лишён политической подоплёки. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что какие-либо санкции в отношении компаний, имеющих отношение к этому международному проекту, были бы незаконными. Это исключительно международный коммерческий проект, лишённый каких-либо политических мотивов, который зиждется на принципах коммерческой выгоды тех стран, которые в нём участвуют», — подчеркнул Песков.

Ранее немецкая газета Die Welt опубликовала материал, в котором выразила мнение, что даже возможное введение санкций против европейских партнёров «Северного потока — 2» вряд ли позволит США помешать строительству газопровода. Более того, санкционное давление на проект со стороны Вашингтона может поспособствовать его реализации.

В материале издания отмечается, что со времён Рональда Рейгана американские лидеры высказывали неудовольствие поставками российского газа в Западную Европу. Не стал исключением и Дональд Трамп, администрация которого пытается активно противодействовать прокладке магистрального газопровода.

Этот вопрос поднимался и на полях 27-й всемирной газовой конференции, которая прошла в Вашингтоне в конце июня. Представители вовлечённых в проект «Северный поток — 2» энергетических компаний обсуждали, удастся ли Соединённым Штатам саботировать строительство.

При этом несмотря на позицию Соединённых Штатов добиться каких-либо ощутимых результатов в сфере противодействия строительству «Северного потока — 2» им не удалось. Германия поддержала этот проект, а Финляндия и Швеция дали разрешение на сооружение газопровода. Уже ведётся подготовка к прокладке первых участков газопровода по дну Балтийского моря.

Издание отмечает, что последним шансом Трампа сорвать строительство могло бы стать введение экономических санкций против пяти западноевропейских энергетических компаний, имеющих долю в проекте — Engie, Shell, OMV, Wintershall и Uniper. Однако и эти меры не гарантируют Вашингтону успеха.

«Проект гарантированно получит финансирование. Это важно для «Газпрома», и ликвидность евро в России сейчас высока... Экономические санкции против России могут привести к тому, что появится ещё больше вариантов для финансирования «Северного потока — 2», — цитирует Die Welt финансового директора проекта Пола Коркорана.

Кроме того, напоминает газета, серьёзный протест в Европе вызвало и недавнее решение Соединённых Штатов о введении повышенных пошлин на сталь и алюминий, которое планомерно перерастает в торговую трансатлантическую войну.

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«Соединённым Штатам нечего предложить европейцам»

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, если бы европейцы действительно были склонны к отмене или хотя бы обсуждению отмены «Северного потока — 2», они бы уже давно пошли навстречу США. Однако ничего подобного не происходит, и на фоне этого между США и Евросоюзом нарастают противоречия и фактически начинается торговая война.

«Помимо всего прочего США нечего предложить европейцам. Если бы они могли предложить Европе более дешёвый сжиженный природный газ (СПГ. — RT), это могло бы ещё иметь какой-то экономический эффект. А так США предлагают только более дорогой СПГ, причём намного более дорогой и экономически невыгодный для стран ЕС», — заявил эксперт.

По словам собеседника RT, в текущей ситуации эффективным можно назвать лишь влияние Вашингтона на Данию, однако Копенгаген не имеет решающего голоса в вопросе строительства «Северного потока — 2». И даже если Дания выступит против сооружения газопровода, он всё равно будет построен — просто в обход её территориальных вод.

«Германия давно сделала свой выбор. Она пыталась смягчить последствия для США, она была готова частично закупать американский газ, но полностью идти на поводу американских интересов в вопросах России она не намерена. Тем более что санкции антироссийского характера, которые навязали Европе, наносят ей весьма значительный ущерб. Это цифры, которые недавно озвучил Фронмайер — €618 млн в месяц. В целом это 40% всех европейских потерь. Американцы не могут это компенсировать, а продавая СПГ они ещё больше усиливают негативный экономический эффект от этих санкций», — подчеркнул Безпалько.

Эксперт выразил мнение, что рано или поздно Вашингтону, как и его сателлитам в Восточной Европе, придётся смириться со строительством «Северного потока — 2».

В свою очередь, руководитель Центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов в беседе с RT отметил, что несмотря на наличие ряда открытых противников проекта магистрального газопровода (страны Балтии, Украина, Польша), ряд стран «кровно заинтересованы» в реализации этого проекта.

«Российский газ, которым будет бесперебойно снабжаться Европа вне зависимости от политической ситуации в странах-транзитёрах, обеспечит очень важную роль снабжения и энергетических компаний, и промышленности Германии, обеспечит её экономический рост. Это особенно важно в свете вывода из эксплуатации атомных электростанций, который переживает Германия», — отметил эксперт.

«Альтернативы российскому газу практически нет, и если мы посмотрим на риторику другого активного противника «Северного потока — 2», США, то они неожиданно сменили гнев на милость. Видимо, в трудных торговых переговорах между США и Германией «Северный поток — 2» является красной линией», — заявил Солозобов.

Он напомнил, что в конце июня появилась информация о том, что Вашингтон не будет препятствовать строительству «Северного потока — 2». И несмотря на некое противодействие со стороны сателлитов США, у Германии как локомотива Евросоюза есть достаточно возможностей и через структурные фонды, и политическими способами нормализовать этот проект и сделать его реалистичным и жизнеспособным, подчеркнул собеседник RT.

Склад временного хранения труб около порта Мукран в Германии

© nord-stream2.com

«Северный поток — 2» будет построен»

Добавим, что в опубликованном в понедельник интервью изданию Die Welt министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство «Северного потока — 2», мотивировав это тем, что газопровод якобы является политическим проектом.

«Это рычаг, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику. В интересах Европы остановить его», — заявил Миксер.

При этом в Москве неоднократно подчёркивали, что газопровод «Северный поток — 2» является сугубо экономическим проектом, а 30 июня замминистра иностранных дел России Александр Грушко призвал максимально деполитизировать энергетическое сотрудничество.

«Мы всегда исходили из того, что в основе энергетического сотрудничества должны лежать экономические факторы. Необходимо вести дело к тому, чтобы максимально деполитизировать такое сотрудничество, исключить влияние любых геополитических факторов», — заявил дипломат.

По его словам, в настоящее время «некоторые страны» пытаются максимально политизировать подобное сотрудничество либо для того, чтобы «извлечь конкретные экономические дивиденды», либо «усилить свои позиции в западных объединениях».

По словам генерального директора Института энергетической стратегии Виталия Бушуева, риторика балтийских политиков связана с зарабатыванием политических очков, однако она не повлияет на реализацию проекта.

«Если ведущие страны Европы проголосовали за то, чтобы «Северному потоку— 2» быть, Эстония набирает себе очки, набивает цену, но реально повлиять не сможет. Это просто вымогательство идёт. Им терять нечего, «Северный поток— 2» их не касается, это чисто политическое заявление», — заявил Бушуев RT.

В свою очередь, депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом выразила уверенность в том, что «Северный поток — 2» будет строиться и дальше, несмотря на протесты ряда стран.

«В Евросоюзе сейчас наблюдается некоторый раскол по части отношения к России и к США. Собственно, он был всегда, но, так как ситуация сейчас обострилась, то время от времени можно видеть выступления политиков, занимающих ту или иную позицию. О том, что Северный поток не нравится странам Балтии, мы давно знаем, это не секрет. И теперь по какой-то причине было решено озвучить эту позицию ещё раз. Я думаю, это ничего не изменит. «Северный поток — 2» будет построен», — подчеркнула парламентарий.