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«Тройной риск»: чем опасна покупка поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса

08 июля 2021, 12:45  •  151 • В России
В Москве полиция пресекли работу очередной компании по продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Только за последнюю неделю по похожим фактам было возбуждено 14 уголовных дел — это почти треть от общего количества подобных дел с начала года. Эксперты предупреждают, что люди, покупающие поддельные сертификаты, не только рискуют здоровьем, но и отдают мошенникам личные данные. О том, как работает чёрный рынок по продаже сертификатов, — в материале RT.
 
РИА Новости
 

В столице правоохранители пресекли работу очередной фирмы, которая продавала поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Полицейские вышли на компанию через женщину-курьера, которая доставляла заказчику фальшивый сертификат. Об этом в среду журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Покупатель приобрёл поддельную справку через интернет за 3800 рублей. Задержанная женщина работает в одной из компаний по доставке товаров. Она призналась, что в их офис ежедневно привозили запечатанные конверты со справками, которые затем отправляли клиентам.

«В офисе организации на одной из центральных улиц Москвы оперативники провели обыск. Обнаружено 20 конвертов с сертификатами о вакцинации. По результатам экспертизы все изъятые медицинские документы признаны поддельными», — добавила Волк.

Были возбуждены уголовные дела по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ), которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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Рынок растёт

По данным Главного управления МВД по Москве, всего с начала этого года в столице возбудили 49 уголовных дел о подделке ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса. При этом почти треть из них (14 дел) возбуждены за последнюю неделю.

Помимо борьбы с подделкой сертификатов, правоохранители также пресекают подделку QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации. С 28 июня такие коды необходимы каждому человеку, чтобы пообедать в ресторанах и кафе Москвы. С 12 июля жители города, у которых нет подтверждения вакцинации,  перенесённой коронавирусной инфекции или действующего отрицательного результата ПЦР-теста, не смогут попасть и на летние веранды столичного общепита. 

Спектр услуг мошенников широк: от подделки QR-кода до внесения данных покупателя в федеральный реестр регистр вакцинированных от COVID-19. В последнем случае отметка о вакцинации должна появиться в личном кабинете на сайте госуслуг, после чего на почту покупателя придёт QR-код. В среднем незаконное вмешательство в федеральную базу обойдётся потенциальному покупателю в 10—12 тыс. рублей.

Контрольная закупка

В рамках журналистского расследования сотрудники RT провели закупку поддельного сертификата о вакцинации через даркнет (теневой интернет). На продавцов RT вышел через народную рекламу на форуме: пользователи активно оставляют отзывы о тех или иных продавцах. Поскольку продавец сохраняет анонимность, то положительные отзывы, по сути, остаются единственной гарантией того, что покупателя не обманут после перевода денег.

Правда, можно провести сделку и с посредником, в роли которого обычно выступает администратор форума. За отдельную плату этот пользователь обязуется не переводить продавцу деньги до тех пор, пока услуга не будет выполнена. 

Также на russian.rt.com «Ответственность могут понести и покупатели»: как работает чёрный рынок сертификатов о вакцинации от COVID-19

Внесение личных данных в федеральную базу и сертификат о вакцинации у «проверенного» продавца обошлись в 12 тыс. рублей.   

«Сам сертификат будет у вас в госуслугах, и сам QR-код. Всё официально. В течение четырёх дней уже будет готово», — заверил продавец, а после выполнения заказа попросил написать положительный отзыв о нём на форуме.

На следующий день после оплаты запись о «вакцинации» действительно появилась в личном кабинете на сайте госуслуг, а ещё через сутки на почту пришёл QR-код.

Сам продавец рассказал, что в схеме участвует настоящий врач в одной из региональных поликлиник, который вносит данные покупателя в федеральный реестр. Поэтому, помимо денег, от покупателя требуют предоставить реальные личные данные: указать серию, номер и дату выдачи паспорта, номера СНИЛС и полиса ОМС, место рождения.

QR-код взамен на личные данные

Впрочем, как выяснилось, невнимательность проверяющих в московском общепите даёт возможность гражданам самим подделать QR-коды вакцинации. Житель столицы Егор А. (имя изменено) рассказал RT, что для подделки кода ему понадобились 600 рублей и навыки владения фоторедактором.

Егор сгенерировал QR-код поддельного сайта, и этого оказалось достаточно, чтобы попасть в три московских ресторана. Ещё в одном заведении программа по считыванию кодов не смогла отсканировать код.

«У сотрудников ресторанов было два способа выявить подлог: заметить, что домен у сайта не соответствует официальному, или что QR-код перевёл их на обычную картинку. Никто этого не заметил, и я сам им рассказывал, что код поддельный», — добавил Егор.

По данному эпизоду RT обратился с соответствующим письменным обращением в ГУ МВД России по городу Москве.

Между тем премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение российским чиновникам и правоохранителям усилить борьбу с распространением поддельных справок о вакцинации от коронавируса.

«Что касается темы фиктивных справок о прививках, то решением этого вопроса займутся Минцифры, Минздрав, МВД, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФНС и Роскомнадзор», — говорится на сайте правительства РФ.

  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заёмщиков», координатор сервиса для борьбы с мошенниками «Мошеловка» Евгения Лазарева в беседе с RT подчеркнула, что покупатель поддельных справок не только рискует стать фигурантом уголовного дела о приобретении поддельных документов, но и потерять личные данные.

«При такой покупке человек несёт тройной риск. Во-первых, он может заразиться сам и заразить других людей серьёзной вирусной инфекцией. Во-вторых, может попасть под уголовную ответственность. В-третьих, он добровольно отдаёт в руки мошенников свои персональные данные», — рассказала Евгения Лазарева.

Так, отметила собеседница RT, номер СНИЛС предоставляет доступ к личному кабинету человека на сайте госуслуг, а также к информации о его пенсионных накоплениях. Номер телефона позволит мошенникам звонить человеку, притворившись сотрудниками банка или кредитной организации.

«Тот, кто отправляет свои личные данные в мессенджере таким мошенникам, не понимает, что завтра может стать обладателем кредита на несколько миллионов рублей. Есть куча онлайн-платформ, на которых по определённым данным можно взять кредит на ваше имя», — добавила эксперт.

Борьба с распространением поддельных документов будет эффективной, если получение настоящих сертификатов станет удобной процедурой для граждан, уверена Лазарева.

«Очень важно, чтобы получение сертификатов было простым и удобным процессом. Например, к нам поступает много жалоб о том, что люди не могут получить сертификат, если вакцинировались по водительскому удостоверению. Или у кого-то из пользователей не сканируется QR-код. Получить справку должно быть легко — тогда у людей будет сознательная привычка делать всё легально», — заключила собеседница RT.

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