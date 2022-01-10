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Тройное "никогда" для Украины: Рябков озвучил бескомпромиссную позицию России
10 января 2022, 21:25 • 212 • Политика
Замглавы МИД Рябков озвучил бескомпромиссную позицию России по членству Украины в НАТО. "Никогда, никогда, никогда", - заявил он.
России абсолютно необходимо, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО. Такую позицию на переговорах с США в Женеве по гарантиям безопасности озвучил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В понедельник, 10 января, состоялся первый раунд русско-американских консультаций. Стороны озвучили свои позиции по основным вопросам, обозначенным в предложении России к США и НАТО.
- заявил Сергей Рябков на брифинге.
Троекратный акцент на слове "никогда" был сделан намеренно, чтобы показать всю важность этого вопроса для Москвы. Также дипломат отметил, что юридическое оформление вопроса о нерасширении НАТО имеет первостепенную значимость для России.
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