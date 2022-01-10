Тройное "никогда" для Украины: Рябков озвучил бескомпромиссную позицию России

Замглавы МИД Рябков озвучил бескомпромиссную позицию России по членству Украины в НАТО. "Никогда, никогда, никогда", - заявил он.

России абсолютно необходимо, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО. Такую позицию на переговорах с США в Женеве по гарантиям безопасности озвучил замглавы МИД России Сергей Рябков.

В понедельник, 10 января, состоялся первый раунд русско-американских консультаций. Стороны озвучили свои позиции по основным вопросам, обозначенным в предложении России к США и НАТО.

Мы считаем, что абсолютно необходимо, чтобы Украина никогда, никогда, никогда не стала членом НАТО,

- заявил Сергей Рябков на брифинге.

Троекратный акцент на слове "никогда" был сделан намеренно, чтобы показать всю важность этого вопроса для Москвы. Также дипломат отметил, что юридическое оформление вопроса о нерасширении НАТО имеет первостепенную значимость для России.