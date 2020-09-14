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Тройное иго для русских: Как суверенитет России атакуют прямо сейчас
14 сентября 2020, 18:00 • 149 • Политика
За всю тысячелетнюю историю Руси лишь трижды суверенитет нашей страны подвергался сомнению. Первый раз - во времена Золотой Орды. Во второй - в Смутное время. Третий - прямо сейчас. В коллективном сознании русских эти времена получили особое название - "иго".
Русь знала два ига - ордынское и польско-литовское. Нынешняя Россия борется с третьим игом - глобалистским. Но каждому следует раз и навсегда уяснить: для русского человека свобода и независимость России священны.
Каждое иго устанавливалось лишь тогда, когда страну раздирали внутренние смуты, распри, расколы и предательства. Но история показывала, что мы можем преодолеть любые испытания.
Символом победы над ордынским игом является Куликово поле. В нашей исторической памяти оно неразрывно связано с мужеством и стойкостью русских воинов, любовью к родной земле, православной верой, благословением и молитвенным покровом Преподобного Сергия Радонежского.
640 лет назад Куликово поле стало отправной точкой в восстановлении единства и независимости Руси. Нижегородская "Чёрная сотня", народное ополчение Минина и Пожарского, духовный подвиг священномученика Патриарха Гермогена - символы нашей победы над смутой и вторым - польско-литовским игом.
Кстати, Царьград проведёт прямую трансляцию реконструкции битвы.
Сегодня мы ведём борьбу с третьим, самым страшным игом - глобализмом. Его оружие - электронный концлагерь, массовая миграция, насаждение антикультуры, растление молодежи и детей. Его цель - подчинение всего мира через уничтожение суверенных наций и независимых государств.
Мы знаем, что иго глобализма неизбежно падёт, как пали ранее ордынское и польское. Нас ждёт новый мир - мир возродившихся наций, мир восставшей из пепла Российской Империи.
Как и столетия назад, любая победа начинается с объединения русских людей, исполненных любовью к родной земле и к Богу.
Вдохновляясь подвигами наших предков, мы объединились под знаменем "Двуглавого Орла" за суверенную и неделимую Россию, в защиту православной веры, традиционных ценностей, прав, свобод и интересов русских людей. Ради возрождения Российской Империи в XXI веке.
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