Тройное иго для русских: Как суверенитет России атакуют прямо сейчас

Русь знала два ига - ордынское и польско-литовское. Нынешняя Россия борется с третьим игом - глобалистским. Но каждому следует раз и навсегда уяснить: для русского человека свобода и независимость России священны.

Каждое иго устанавливалось лишь тогда, когда страну раздирали внутренние смуты, распри, расколы и предательства. Но история показывала, что мы можем преодолеть любые испытания.

Символом победы над ордынским игом является Куликово поле. В нашей исторической памяти оно неразрывно связано с мужеством и стойкостью русских воинов, любовью к родной земле, православной верой, благословением и молитвенным покровом Преподобного Сергия Радонежского.

640 лет назад Куликово поле стало отправной точкой в восстановлении единства и независимости Руси. Нижегородская "Чёрная сотня", народное ополчение Минина и Пожарского, духовный подвиг священномученика Патриарха Гермогена - символы нашей победы над смутой и вторым - польско-литовским игом.

Кстати, Царьград проведёт прямую трансляцию реконструкции битвы.

Сегодня мы ведём борьбу с третьим, самым страшным игом - глобализмом. Его оружие - электронный концлагерь, массовая миграция, насаждение антикультуры, растление молодежи и детей. Его цель - подчинение всего мира через уничтожение суверенных наций и независимых государств.

Мы знаем, что иго глобализма неизбежно падёт, как пали ранее ордынское и польское. Нас ждёт новый мир - мир возродившихся наций, мир восставшей из пепла Российской Империи.

Как и столетия назад, любая победа начинается с объединения русских людей, исполненных любовью к родной земле и к Богу.

Вдохновляясь подвигами наших предков, мы объединились под знаменем "Двуглавого Орла" за суверенную и неделимую Россию, в защиту православной веры, традиционных ценностей, прав, свобод и интересов русских людей. Ради возрождения Российской Империи в XXI веке.